Eurozone: Inflation gibt weiter nach - Kernteuerung stagniert

LUXEMBURG - Die Inflation in der Eurozone ist im Juli erneut zurückgegangen. Die Verbraucherpreise erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 5,3 Prozent nach 5,5 Prozent im Vormonat, wie das Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg mitteilte. Es ist die niedrigste Inflationsrate seit Anfang 2022. Analysten hatten mit der Entwicklung gerechnet.

Eurozone: Wirtschaft wächst etwas stärker als erwartet

LUXEMBURG - In der Eurozone ist die Wirtschaftsleistung im Frühjahr etwas stärker als erwartet gewachsen. Im zweiten Quartal habe das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um 0,3 Prozent zugelegt, teilte das Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg nach einer ersten Schätzung mit. Volkswirte hatten im Schnitt ein Wachstum von 0,2 Prozent erwartet.

Italien: Wirtschaft im Frühjahr geschrumpft



ROM - Die italienische Wirtschaft ist im Frühjahr überraschend geschrumpft. Im zweiten Quartal sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem ersten Quartal um 0,3 Prozent zurückgegangen, teilte das Statistikamt Istat am Montag in Rom mit. Analysten hatten im Schnitt mit einer Stagnation gerechnet. Im ersten Quartal war die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone noch deutlich gewachsen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal stieg das BIP von April bis Juni um 0,6 Prozent.

Deutschland: Einzelhandelsumsatz gesunken - Kräftiges Minus im Internethandel

WIESBADEN - Die Konsumzurückhaltung der Menschen hat dem Einzelhandel in Deutschland im ersten Halbjahr zugesetzt. Bereinigt um Preiserhöhungen (real) verringerte sich der Umsatz um 4,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Einschließlich Preiserhöhungen (nominal) hatten die Händler dagegen 3,6 Prozent mehr in der Kasse als im Vorjahreszeitraum. Die Differenz spiegle das deutlich gestiegene Preisniveau im Einzelhandel wider, erläuterte die Behörde.

Deutschland: Einfuhrpreise fallen um mehr als elf Prozent

WIESBADEN - Der Rückgang der Preise von nach Deutschland importierten Gütern hat sich im Juni weiter beschleunigt. Die Einfuhrpreise fielen zum Vorjahresmonat um 11,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Das ist der stärkste Rückgang seit September 2009. Im Mai waren die Importpreise um 9,1 Prozent gefallen. Im vergangenen Jahr waren sie dagegen zeitweise um mehr als 30 Prozent gestiegen. Ausschlaggebend war der Ukraine-Krieg, der Energie und Rohstoffe stark verteuert hatte.

Ifo-Institut: Experten rechnen mit kräftig steigenden Immobilienpreisen

MÜNCHEN/LUZERN - Fachleute rechnen einer Umfrage zufolge weltweit mit kräftig steigenden Immobilienpreisen. Die Preise dürften global in den nächsten zehn Jahren im Mittel um jährlich 9 Prozent steigen, wie das Ifo-Institut und das Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik am Montag gemeinsam mitteilten. Grundlage ist eine vierteljährlich durchgeführte Umfrage.

GESAMT-ROUNDUP: Kreml warnt vor Sicherheitsgarantien - Tote in Ukraine

KIEW/MOSKAU - Die Ukraine will noch diese Woche Verhandlungen mit den USA über ein bilaterales Abkommen zu Sicherheitsgarantien beginnen - und alarmiert damit Moskau. Mit Blick auf die Gespräche warnte der Kreml am Montag vor einer Verschlechterung der Lage in Europa. Bei russischem Beschuss südukrainischer Städte wurden mindestens sieben Menschen getötet. In den russischen Grenzregionen zur Ukraine meldeten die Behörden neue Drohnenangriffe und Schäden.

Europäischer Emissionshandel: Bereits 3,9 Milliarden Euro eingenommen

BERLIN - Aus dem Verkauf von Treibhausgas-Verschmutzungsrechten im europäischen Emissionshandel hat Deutschland im ersten Halbjahr knapp 3,9 Milliarden Euro erlöst. Die Summe liege 14 Prozent über dem Vorjahresergebnis und stelle einen neuen Bestwert dar, berichtete die Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHSt) am Montag in Berlin. Der Durchschnittserlös je Zertifikat habe im ersten Halbjahr mit 87,11 Euro deutlich über dem Vorjahreswert von 80,32 Euro gelegen. Je Zertifikat ist der Ausstoß von einer Tonne Kohlendioxid erlaubt.

Italien: Inflationsrate geht etwas stärker zurück als erwartet

ROM - In Italien hat sich der Anstieg der Verbraucherpreise im Juli etwas deutlicher als erwartet abgeschwächt. Die nach europäischer Methode (HVPI) berechnete Inflationsrate fiel von 6,7 Prozent im Vormonat auf 6,4 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Montag nach einer ersten Schätzung in Rom mitteilte. Es ist die niedrigste Rate seit April 2022. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Rate von 6,5 Prozent gerechnet. Bereits in den Monaten davor war die Teuerung auf hohem Niveau tendenziell gesunken.

ROUNDUP/Von der Leyen: Freihandelsabkommen mit den Philippinen wieder möglich

MANILA - Die Europäische Union und die Philippinen wollen ihre Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen wieder aufnehmen, die seit 2017 auf Eis liegen. Die Beratungen würden dazu beitragen, eine "neue Ära der Zusammenarbeit" zwischen der EU und den Philippinen einzuleiten, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag bei einem Besuch auf den Philippinen. Am Morgen (Ortszeit) war sie im Malacanang-Palast in Manila mit Präsident Ferdinand Marcos Jr. zusammengetroffen. Der Diktatorensohn ist seit Juni 2022 im Amt und hat den umstrittenen Präsidenten Rodrigo Duterte abgelöst.

