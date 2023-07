FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Nemetschek nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 45 Euro belassen. Bei dem Bausoftwareanbieter verlaufe die Umstellung auf Abonnementmodelle bisher zwar in geordneten Bahnen und nehme peu à peu Kontur an, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Knick bei der Umsatzdynamik und bei der operativen Gewinnmarge (Ebitda) falle verträglich aus und habe seinen tiefsten Punkt wahrscheinlich im zweiten Jahresviertel erreicht. Die Bewertung jedoch bleibe der Hauptmalus für die Aktien, welche auf allen Ebenen diejenige der Wettbewerber deutlich in den Schatten stelle./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2023 / 17:04 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2023 / 17:11 / MESZ





ISIN: DE0006452907

