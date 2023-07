Schaut man sich den Kurs der ITM Power (ISIN: GB00B0130H42) -Aktie an, sieht man in den letzten Monaten - mit verschiedenen Zwischenhochs. Nach dem RWE Auftrag am 31.01. über 200 MW Elektrolyseur-Leistung oder dem durch Vorverträge sehr wahrscheinlichem 100 MW Auftrag aus Deutschland - mal unter, mal über der 1,00 GBP-Marke. Psychologisch durchaus interessante Kursgrenze - Pennystock oder nicht. Damit auch die Aktie wieder dauerhaft über 1,00 GBP handelt scheint noch einges nötig. Auch wenn "der" Kapitalmarkt" wieder Vertrauen in das arg von Personalquerelen und technischen Problemen gebeutelte ...

