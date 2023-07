Aktuell sieht es weiter nach einer Flaute im Bereich der Kryptowährungen aus - Geduld ist mal wieder das Stichwort der Woche. Weshalb ein möglicher Ausbruch so lange auf sich warten lässt, was sich derzeit hinter den Kulissen mit Gesetzesentwürfen anbahnt und welche Fakten Sie zum so genannten Halving bei Litecoin und Bitcoin wissen müssen, das erfahren Sie in diesem Interview mit Oliver Michel, Tokentus.