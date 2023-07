China war im vergangenen Jahr der größte Goldförderer und für rund 330 Tonnen Goldförderung verantwortlich, also für etwa doppelt so viel wie die USA. Früher, also bis zum Jahr 2007, war Südafrika der weltgrößte Goldproduzent und das mehr als 100 Jahre lang, aber diese Zeiten sind vorbei. Die Zentralbank mit den größten Goldreserven ist die US-amerikanische Bank, gefolgt von Deutschland. Bei der deutschen Bundesbank bestehen rund 70 Prozent der Währungsreserven aus Gold. Für den einzelnen ...

