ReNew Energy Global Plc ("ReNew" oder "das Unternehmen") (Nasdaq: RNW) (NASDAQ: RNWWW) gab bekannt, dass sie ihren Jahresbericht auf Formular 20-F für das am 31. März 2023 endende Geschäftsjahr bei der Securities and Exchange Commission der Vereinigten Staaten eingereicht hat. Der Jahresbericht auf Formular 20-F kann auf der Website von ReNew im Bereich Investor Relations unter https://investor.renewpower.in/ und auf der Website der U.S. Securities and Exchange Commission unter www.sec.gov abgerufen werden. ReNew wird allen Aktionären auf Anfrage kostenlos Ausdrucke dieser Dokumente zur Verfügung stellen.

Über ReNew:

ReNew ist Indiens führendes Unternehmen für Dekarbonisierungslösungen, das an der Nasdaq (Nasdaq: RNW, RNWWW) gelistet ist. Das Portfolio an sauberer Energie von ReNew ist mit ~13,7 GW auf Bruttobasis (Stand: 31. März 2023) eines der größten weltweit. ReNew ist nicht nur ein großer unabhängiger Stromerzeuger in Indien, sondern bietet auch End-to-End-Lösungen auf gerechte und integrative Weise in den Bereichen saubere Energie, Mehrwert-Energieangebote durch Digitalisierung, Speicherung und Kohlenstoffmärkte an, die für die Bewältigung des Klimawandels immer wichtiger werden. Für weitere Informationen besuchen Sie renew.com und folgen uns auf LinkedIn, Facebook, Twitter und Instagram.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

