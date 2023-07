Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. SoFi, Apple, Palantir, AMD, Robinhood und Coinbase)

Anzeige / Werbung

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.

SoFi Apple C3.ai Advanced Micro Devices NVIDIA NIO Tesla Palantir Robinhood Amazon

Apple steigt um 0,2 %, nachdem Piper Sandler heute Morgen sein Kursziel für den iPhone-Hersteller von 180 $ auf 220 $ angehoben hat. Die Wall Street geht davon aus, dass Apple im dritten Quartal einen Umsatzrückgang von 1,7 % im Vergleich zum Vorjahr und einen lauen Anstieg des Gewinns pro Aktie von 0,3 % verzeichnen wird. Die Nachfrage nach Geräten ist immer noch rückläufig, aber Wedbush-Analyst und langjähriger Apple-Bulle Daniel Ives sagte, dass die Erwartungen dank der starken Nachfrage nach dem iPhone 14 zumindest erfüllt werden sollten, obwohl das neue iPhone 15 in wenigen Monaten auf den Markt kommen soll. Wir würden eine relativ konservative Septemberprognose erwarten, da es sich hier um den Trommelwirbel für das Hauptereignis handelt, bei dem das Jubiläums-iPhone 15 Mitte September vorgestellt werden soll", so Ives.

Amazon steigt um 0,9 %, nachdem die Credit Suisse heute Morgen ihr Kursziel für die Aktie von $142 auf $176 erhöht hat. Auch Amazon wird am Donnerstag seine Quartalsergebnisse veröffentlichen. Die Märkte rechnen mit einem Umsatzanstieg von 8,5 % im Vergleich zum Vorjahr und einer enormen Gewinnsteigerung, da die Vergleiche einfacher werden. Das Hauptaugenmerk wird auf den Amazon Web Services liegen, die den Großteil der Gewinne erwirtschaften. Es wird erwartet, dass der Cloud-Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 10 % auf 21,7 Mrd. USD steigen wird. Dies ist das sechste Quartal in Folge mit einem langsameren Wachstum, da die Unternehmen ihre IT-Ausgaben zurückfahren, und die Märkte erwarten, dass dieses Wachstum erst Ende 2023 wieder einsetzt. Es besteht die Hoffnung, dass Amazon die schwächeren Unternehmensausgaben durch neue KI-Nachfrage ausgleichen kann, auch wenn dies einige Zeit in Anspruch nehmen könnte. Die Märkte werden jedoch auch darauf achten, wie sich das E-Commerce-Geschäft des Unternehmens entwickelt, da sie sich auf die Entwicklung der US-Wirtschaft und der Weltwirtschaft sowie die Entwicklung der Verbraucherausgaben konzentrieren.

SoFi ist heute um 20,7 % gestiegen. Das Finanzdienstleistungsunternehmen gab bekannt, dass der Umsatz im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 37 % auf 498 Mio. USD gestiegen ist, was das neunte Quartal in Folge mit einem Rekordumsatz darstellt. Auch das bereinigte Ebitda war zum vierten Mal in Folge positiv und lag bei 76,8 Mio. USD, gegenüber 20,3 Mio. USD im Vorjahr. Der Nettoverlust unter dem Strich verringerte sich von 95,8 Millionen Dollar auf 47,5 Millionen Dollar. SoFi hob seinen Ausblick für das Gesamtjahr an und strebt nun ein jährliches bereinigtes Ebitda von 333 bis 343 Millionen US-Dollar an, was einen deutlichen Sprung von der vorherigen Zielspanne von 268 bis 288 Millionen US-Dollar bedeutet.

Advanced Micro Devices steigt um 1,4 %, während Susquehanna seine Einschätzung für den Chiphersteller von $145 auf $135 gesenkt hat. Die Aktie des Halbleiterherstellers wird am Dienstag ihre Ergebnisse bekannt geben. Es wird erwartet, dass der Umsatz um 18,8 % auf 5,3 Mrd. $ zurückgeht und damit das zweite Quartal in Folge einen Umsatzrückgang zu verzeichnen hat. Die schwache Nachfrage nach Spielen und anderer Hardware ist nach wie vor das Hauptproblem, aber die Märkte sind zuversichtlich, dass wir gegen Ende dieses Jahres und bis ins Jahr 2024 eine Erholung erleben könnten. Die größere Sorge könnte ein Rückgang bei den Chips für Rechenzentren sein, für die in diesem Quartal ein seltener Umsatzrückgang von 5,8 % erwartet wird. Der bereinigte Gewinn je Aktie wird das vierte Quartal in Folge sinken, dieses Mal um 45 % auf 0,57 US-Dollar. In der zweiten Jahreshälfte dürften die Erträge jedoch wieder steigen, da sich die Vergleichszahlen normalisieren. NVIDIA hat alle Schlagzeilen gestohlen, da der Ausbruch der künstlichen Intelligenz im Jahr 2023 die Märkte in Atem hält und AMD und andere in den Schatten stellt. KI ist jedoch ein zu großer Durchbruch, als dass er von einem einzigen Unternehmen monopolisiert werden könnte, und man darf gespannt sein, wie der Rest der Halbleiterbranche aufholen kann. Der Kommentar zum Thema KI wird entscheidend sein, da das übrige Geschäft von AMD weiterhin unter Druck steht.

Palantir ist um 8,8 % gestiegen und quotiert auf einem 19-Monats-Hoch! Die Aktie schoss am Freitag in die Höhe, nachdem Wedbush die Coverage für das Unternehmen mit einem Outperform-Rating aufgenommen hatte, da sie voraussagten, dass Palantir ein "wichtiger Akteur in der KI-Revolution im nächsten Jahrzehnt" werden wird, und dieser Optimismus scheint sich über das Wochenende verstärkt zu haben.

Tesla steigt um 0,6 %. Der Elektroautohersteller soll laut der Hong Kong Economic Times die Preise für einige Model 3 und Model Y in Hongkong gesenkt haben, um die Nachfrage zu steigern und die Fahrzeuge erschwinglicher zu machen. Die jüngsten Preissenkungen liegen zwischen 6 % und 11,9 % und werden voraussichtlich Ende dieser Woche am 4. August in Kraft treten.

Der chinesische Elektrofahrzeughersteller NIO steigt um 4,7 % und erreicht damit ein 10-Monats-Hoch, nachdem UBS das Kursziel von 13 $ auf 15 $ angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen hat. Die Anhebung spiegelt die zunehmende Risikobereitschaft der Anleger wider, obwohl der Makler davor warnte, dass der Wettbewerb nach wie vor hart ist und die Anleger sich möglicherweise gedulden müssen, bis NIO Effizienzsteigerungen erzielt, um die Gewinnschwelle zu erreichen.

Robinhood steigt um 0,4 %, bevor am Mittwoch die Quartalsergebnisse veröffentlicht werden. Die Handelsplattform wird voraussichtlich einen Umsatzsprung von 48 % gegenüber dem Vorjahr auf 472 Mio. USD verzeichnen, und das bereinigte Ebitda wird voraussichtlich bei 132 Mio. USD liegen, verglichen mit einem Verlust von 80 Mio. USD im Jahr zuvor. Der Nettoverlust unter dem Strich wird auf 0,02 $ pro Aktie vorausgesagt. Der Anstieg der Umsatzerlöse wird ausschließlich auf den Anstieg der Zinssätze zurückzuführen sein, während die Transaktionserlöse voraussichtlich um 6,7 % sinken werden, was auf einen Einbruch von 46 % beim Handel mit Kryptowährungen zurückzuführen ist. Die Konsenszahlen für die zweite Jahreshälfte verbessern sich, da die Vergleiche ausgebügelt werden, obwohl die Nutzerzahlen und das Engagement weiterhin rückläufig sind und die Anleger immer noch auf Anzeichen einer Erholung warten. Die Bemühungen um Kostensenkungen und der Zufluss von Einlagen im Mai geben Anlass zur Hoffnung, dass sich die Aussichten verbessern.

Coinbase ist um 2,6 % gestiegen. Die US-Börsenaufsicht forderte die Plattform auf, den Handel mit allem außer Bitcoin einzustellen, bevor sie das Unternehmen im Juni verklagte, wie die Financial Times berichtet. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt wirklich keine andere Wahl. Die Auslistung aller Vermögenswerte außer Bitcoin, was übrigens nicht im Gesetz steht, hätte im Grunde das Ende der Kryptoindustrie in den USA bedeutet", sagte Coinbase-CEO Brian Armstrong der Zeitung. Die SEC hat Coinbase vorgeworfen, illegal zu operieren, weil es sich nicht als Börse registriert hat und mit Instrumenten handelt, die es als Wertpapiere einstuft. Die SEC sagte, sie habe keine formellen Aufforderungen an Unternehmen gerichtet, Krypto-Assets von der Liste zu nehmen.

