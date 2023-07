Erfurt - Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) hat nach der Europawahlversammlung der AfD gefordert, die Partei stärker inhaltlich zu stellen. "Die AfD hat sich in Magdeburg teilweise in einen Rausch geredet und Anleihen bei nationalsozialistischer Sprache genommen", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Dienstagsausgabe).



"Das ist entlarvend und muss einen mit Sorge erfüllen." Maier fügte hinzu: "Wir sollten allerdings ein stärkeres Gewicht auf die inhaltlichen Fragen legen als bisher. Wenn der EU-Binnenmarkt abgeschafft würde und es wieder Zölle gäbe, dann wäre das Teufelszeug für die Thüringer Wirtschaft." Denn diese sei international tätig: "Ohne die EU wäre Thüringen nicht das, was es heute ist. Außerdem findet ein massiver Wettbewerb um ausländische Fachkräfte statt. Auch an der Stelle verbauen wir uns die Zukunft, wenn wir der AfD folgen."



Es gebe folglich genug Ansatzpunkte, um der AfD inhaltlich zu begegnen, so Maier.

