Baierbrunn (ots) -Bewegung ist wichtig - zweieinhalb bis fünf Stunden Ausdauertraining pro Woche empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation. Ihnen fehlt die Zeit für lange Workouts oder die große Joggingrunde? Kein Problem, holen Sie sich die nötige Dosis Bewegung in den Alltag. Petra Terdenge weiß, wie das geht:Sprecherin: Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, um in Bewegung zu kommen. Und es bringt sogar Spaß, wenn Sie daraus Ihre ganz persönliche Challenge machen. Marisa Gold von der Apotheken Umschau verrät, warum Bewegung so wichtig ist:Marisa Gold, O-Ton 22 sec.:"Gerade in Industrieländern wie Deutschland bewegen wir uns im Durchschnitt nur 500 Meter am Tag. Das ist viel zu wenig und hat gravierende Auswirkungen auf die Gesundheit, zum Beispiel auf die Herz- und Rückengesundheit. Deshalb haben wir Tipps zusammengestellt, wie wir Bewegung ganz leicht in den Alltag integrieren können und auch noch Spaß dabei haben. Das ist nämlich die gute Nachricht: das geht ganz leicht."Sprecherin: Zum Beispiel: der Kaffee-Kniebeuger:Marisa Gold, O-Ton 20 sec.:"Zum Beispiel einfach die Idee, die Zeit während der Kaffee durchläuft für klassische Kniebeugen zu nutzen. Das ist super für die Bein- und Gesäßmuskulatur. Und dann kann man auch eine kleine Challenge daraus machen, zum Beispiel: wie viele Wiederholungen schaffe ich, bis der Kaffee ganz durchgelaufen ist? Und man kann versuchen sogar, sich das aufzuschreiben und beim nächsten Mal noch zu toppen."Sprecherin: Zum Beispiel: die Zahnputz-Zehenwipperin:Marisa Gold, O-Ton 23 sec.:"Das ist sehr lustig, es ist eine meiner Lieblingsübungen, ich mache das selbst, es ist superanstrengend. Pro Woche putzen wir fast 45 Minuten unsere Zähne, das ist eine gute Gelegenheit für den sogenannten Wadenheber. Einfach beim Zähneputzen mit den Füßen kontrolliert auf und ab wippen, das stärkt die Waden- und Fußmuskulatur. Und die Challenge ist: wie lange kann ich die Übung durchhalten, ohne dass ich die Putzzeit verkürze?"Abmod: Viele weitere kreative Übungen für den Alltag gibt es in der aktuellen Apotheken Umschau, zum Beispiel die Wäsche-Wedlerin und den Ablagen-Armstützer. Viel Spaß beim Bewegen!