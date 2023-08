HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu CDU/AfD:

"Ein Landrat wurde gewählt. Und ein Bürgermeister. Im kommenden Jahr könnte für die AfD ein Ministerpräsident hinzukommen - falls der Medienhype anhält. Oder falls die CDU ihren merkwürdigen Kurs gegen Asylsuchende, ausländische Arbeitskräfte, also gegen alles Nicht-Deutsche, beibehält. Denn dadurch adelt Deutschlands einzige Volkspartei den politischen Kurs der rechtsradikalen Konkurrenz. Was erstaunlich ist, da für diese Adelung auch noch einer der klügsten christdemokratischen Köpfe steht: Parteichef Merz. (...) So lange Parteien kopieren und Medien hypen, ist gar nichts gut in Deutschland. Und erst recht nicht normal."