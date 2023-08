OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu 25 Jahre Rechtschreibreform:

"Sprache ist immer in Bewegung, ist lebendig - und damit auch ihr Regelwerk. Dies soll keinesfalls zügelloser Beliebigkeit Tür und Tor öffnen. Aber Sprache ist immer auch die der Schreiber und Leser, und dies bezieht der Rechtschreibrat in seine Arbeit ein. Ob man mit jeder Einzelentscheidung einverstanden ist, sei dahingestellt. Aber das Gremium beobachtet Entwicklungen und zieht Schlüsse daraus, jenseits stumpfer Verordnung. Auch wenn man nie ganz ohne den kurzen Blick in Duden & Co. auskommen wird - die Rechtschreibreform hat sich bewährt. Dass derweil immer mehr Menschen Probleme mit der korrekten Schreibung haben, liegt nicht etwa am Regelwerk, sondern an mangelnder Lesekompetenz. Dagegen hilft allenfalls eine umfassende Bildungsreform."/yyzz/DP/he