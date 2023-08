DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 1. August

=== *** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 06:45 NL/Redcare Pharmacy NV (ehemals Shop Apotheke Europe NV), ausführliches Ergebnis 1H *** 07:00 DE/Covestro AG, Ergebnis 1H (15:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Daimler Truck Holding AG, ausführliches Ergebnis 2Q (08:00 PK) *** 07:00 DE/DHL Group (ehemals Deutsche Post), Ergebnis 1H (08:30 PK, 10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Krones AG, ausführliches Ergebnis 2Q (13:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Teamviewer SE, Ergebnis 2Q (07:45 PK) *** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 2Q 07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Ergebnis 1H 07:30 DE/Uniper SE, ausführliches Ergebnis 1H (08:30 Analystenkonferenz; 10:30 PK) *** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 2Q *** 08:00 GB/Diageo plc, vorläufiges Jahresergebnis 08:00 DE/Erwerbstätigkeit Juni *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 44,1 zuvor: 43,8 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 44,5 1. Veröff.: 44,5 zuvor: 46,0 *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Juli Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +20.000 gg Vm zuvor: +28.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,7% zuvor: 5,7% *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 38,8 1. Veröff.: 38,8 zuvor: 40,6 10:00 DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, vorläufiges Ergebnis 1H *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Juni *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 42,7 1. Veröff.: 42,7 zuvor: 43,4 10:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Statement zum Stand der Gespräche mit EU-Kommission zu möglichen Beihilfen für Wasserstoffkraftwerke, Hamburg *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 45,0 1. Veröff.: 45,0 zuvor: 46,5 *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Juni Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,5% zuvor: 6,5% 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 2Q *** 12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 2Q *** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 2Q *** 14:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 2Q *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 49,0 1. Veröff.: 49,0 zuvor: 46,3 *** 16:00 US/Bauausgaben Juni PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 46,8 Punkte zuvor: 46,0 Punkte 22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 3Q *** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 2Q 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - Märkte/Börsenfeiertag Schweiz ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

