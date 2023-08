Merseburg - Hinter den zeitweisen Preiserhöhungen des Discounters Penny vermutet Doreén Pick, Professorin für Wirtschaftswissenschaften an der Hochschule Merseburg, einen PR-Coup. "Das ist im Zweifel ein psychologischer Trick", sagte sie der "Mitteldeutschen Zeitung".



Der Discounter hebt seit Montag eine Woche lang die Preise für ausgewählte Produkte an, bei denen die bei der Produktion verursachten Kosten für die Umwelt einberechnet wurden. Penny will damit nach eigener Aussage auf die "wahren" Kosten der Artikel aufmerksam machen, indem ihre Umweltauswirkungen einbezogen werden. Pick vermutet hingegen, dass sich einige Kunden durch den Preissturz in der kommenden Woche "beschenkt" fühlen. Die Aktion lenke so von den gestiegenen Preisen für Lebensmittel seit Beginn des Krieges in der Ukraine ab.



Denn obwohl die Kosten für Strom und Gas inzwischen wieder gesunken sind, verharrten die Preise für Milch, Käse und Co. in den Supermärkten auf einem hohen Niveau, sagte Pick. "Die Aktion könnte genutzt werden, um die Preise danach weiter zu erhöhen - oder zumindest nicht wieder zu reduzieren", glaubt die Professorin. Sie hält die Preiserhöhungen jedoch für riskant: "Das könnte sich auf das Image negativ auswirken", so Pick.

