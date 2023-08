NEUTRAUBLING (dpa-AFX) - Der Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller Krones hat im zweiten Quartal trotz der jüngsten Schwäche der Wirtschaft in vielen Ländern gut abgeschnitten. Umsatz und Ergebnis legten zu. Ein wesentlicher Grund hierfür sei, dass die Märkte des Unternehmens kaum von Konjunkturschwankungen betroffen seien, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag in Neutraubling mit. Nach dem außerordentlich hohen Ordereingang im ersten Quartal hätten sich die Kundenbestellungen im zweiten Quartal wie erwartet auf hohem Niveau "normalisiert".

Der Auftragseingang ging in den drei Monaten bis Ende Juni im Vergleich zum Vorjahresquartal um 18 Prozent auf 1,27 Milliarden Euro zurück. Der Umsatz legte hingegen um 12,5 Prozent auf 1,12 Milliarden Euro zu. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zog um 20,9 Prozent auf 106,5 Millionen Euro an. Unter dem Strich legte der Gewinn um 34,3 Prozent auf 57,9 Millionen Euro zu.

Die erst jüngst angehobene Prognose für den Umsatzanstieg wurde bestätigt. Die Zielgrößen für den operativen Gewinn sowie die Rendite auf das gebundene Kapital bekräftigte der Konzern ebenfalls./mne/jha/