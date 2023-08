DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DEUTSCHLANDTICKET - Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) hat den Bund und die Länder aufgefordert, die Finanzierung des Deutschlandtickets langfristig zu sichern. Die Zukunft des Angebots sei ungewiss, weil die Verkehrsunternehmen nicht wüssten, ob die Finanzierung im nächsten Jahr weiterginge, sagte VDV-Vizepräsident Werner Overkamp. Zudem forderte Overkamp eine einheitliche Ticket-Lösung für Studierende und Arbeitnehmer sowie den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. (Redaktionsnetzwerk Deutschland).

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ - Angesichts rasanter Fortschritte im Bereich Künstliche Intelligenz wollen Unternehmen in Deutschland den Einsatz der Technologie massiv ausweiten. Das geht aus einer noch unveröffentlichten Umfrage des Mittelstandsverbunds ZGV hervor. Besonders groß ist das Interesse der befragten Unternehmen im Bereich Kommunikation und Marketing. Mehr als jede vierte Firma gibt an, hierfür in den kommenden zwölf Monaten KI einsetzen zu wollen. Dazu gehört beispielsweise das Verfassen von Texten oder die Bildbearbeitung. Hier kommt der Umfrage zufolge bereits jetzt KI in mehr als 27 Prozent der Unternehmen zum Einsatz. (Handelsblatt)

SOZIALBAU - Angesichts der gesunkenen Zahl an Sozialwohnungen im vergangenen Jahr hat der Deutsche Mieterbund seine Forderung nach einem Sondervermögen und einer schnellen Einführung der Wohngemeinnützigkeit bekräftigt und zugleich eine Entfristung von Sozialbindungen gefordert. "Während es nur noch rund 1 Million Sozialwohnungen gibt, haben mehr als 11 Millionen Mieterhaushalte in Deutschland einen Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein und damit auf eine Sozialwohnung. Das ist ein riesiges Problem", sagte Mieterbundpräsident Lukas Siebenkotten. Neben einem Sondervermögen in Höhe von 50 Milliarden Euro brauche es auch ein Sofort-Programm, "um den noch vorhandenen Bestand an Sozialwohnungen aus der derzeitigen zeitlichen Befristung in eine dauerhafte Bindung zu überführen", sagte Siebenkotten. (Funke Mediengruppe)

LABORFLEISCH - Anbieter von Fleisch aus Zellkulturen versuchen den Markteintritt in Europa - allerdings noch nicht in der EU. Das israelische Start-up Aleph Farms hat bei den Schweizer Regulierungsbehörden die Zulassung von kultiviertem Rindfleisch beantragt. Dabei handelt es sich um den ersten Zulassungsantrag für kultiviertes Fleisch in Europa. Das unter dem Markennamen Aleph Cuts geführte Produkt soll gemeinsam mit dem eidgenössischen Handelsunternehmen Migros auf den Markt gebracht werden, teilte das Unternehmen mit. (Börsen Zeitung)

August 01, 2023

