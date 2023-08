TOYOTA (dpa-AFX) - Der weltgrößte Autobauer Toyota hat im abgelaufenen Quartal dank einer Absatzsteigerung und gestiegener Preise deutlich mehr Gewinn gemacht. Das operative Ergebnis zog im ersten Geschäftsquartal (Ende Juni) im Jahresvergleich um 94 Prozent auf 1,12 Billionen japanische Yen (7,2 Mrd Euro) an, wie der VW -Rivale am Dienstag am Hauptsitz in Toyota mitteilte.

Der Konzern hatte in den drei Monaten weltweit 2,3 Millionen Fahrzeuge abgesetzt, das waren knapp 16 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Dabei profitierte Toyota auch von der verbesserten Liefersituation rund um zuvor knappe Elektronikchips. Der Umsatz kletterte um nahezu ein Viertel auf 10,5 Billionen Yen. Unter dem Strich fuhr Toyota 1,31 Billionen Yen Nettogewinn ein, das war ein Plus von 78 Prozent. Die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr bestätigten die Japaner. Die Aktie legte in Tokio um 2,6 Prozent zu./men/tav/jha/