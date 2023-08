Auf weiter hohem Niveau dürfte der DAX am Dienstag nur wenig verändert öffnen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start bei 16.460 Punkten 0,1 Prozent höher. Zum Wochenauftakt hatte der deutsche Leitindex mit 16 528 Zählern ein weiteres Rekordhoch erreicht und den Monat Juli mit einem Gewinn von rund 1,9 Prozent abgeschlossen. Am Dienstag stehen vor allem viele Quartalszahlen im Fokus.Die DHL Group hat die Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. In einer ...

