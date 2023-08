Es ist eine wirklich schwierige Phase für sämtliche konjunkturabhängige Unternehmen. Umso bemerkenswerter ist, wie gut es trotzdem beim Logistik-Riesen DHL Group läuft. So blickt der DAX-Konzern nach den ersten sechs Monaten nun zuversichtlicher auf das Gesamtjahr und passt die Gesamtjahresprognose leicht nach oben an.Als Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) erwartet das Management 2023 nun statt sechs mindestens 6,2 Milliarden Euro, teilte der Konzern am Dienstagmorgen in Bonn mit. Das obere Ende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...