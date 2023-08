EQS-News: Semperit AG Holding / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Semperit AG Holding schließt Erwerb der RICO Group erfolgreich ab und stärkt industrielles Kerngeschäft



01.08.2023 / 08:00 CET/CEST

Corporate News / Presseinformation Semperit schließt Erwerb der RICO Group erfolgreich ab und stärkt industrielles Kerngeschäft

Weltweite Technologieführerschaft bei Flüssigsilikon und High-End-Werkzeugbau

Wachstumspotenzial durch attraktive Märkte und Abnehmerbranchen

Stärkung der Präsenz in Nordamerika

Wien und Thalheim bei Wels, 1. August 2023 - Semperit hat den Erwerb der RICO Group, eines weltweit führenden Komplettanbieters für individuelle Elastomer- und Kunststoffanwendungen, erfolgreich abgeschlossen. Nach Erhalt sämtlicher Genehmigungen fand das Closing am 31. Juli 2023 statt. RICO erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von rund EUR 90 Mio. und beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter in Österreich, der Schweiz und den USA. "Der Erwerb von RICO ist ein weiterer, wichtiger Schritt bei der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie mit Fokus auf eine globale Führungsposition sowie auf Innovation und Technologie. Semperit erlangt damit Technologieführerschaft bei Flüssigsilikon und im High-End-Werkzeugbau und stärkt das industrielle Kerngeschäft. Damit einher geht die Servicierung wachstumsstarker Branchen, wie Health Care und industrielle Haushaltsanwendungen. Die Akquisition ist wertsteigernd und erhöht auch unsere Präsenz am nordamerikanischen Markt", sagt Semperit CEO Karl Haider. Der von RICO eingeschlagene Expansionskurs, der u.a. einen Produktionsausbau am österreichischen Standort in Thalheim bei Wels sowie Erweiterungen in den USA und der Schweiz beinhaltet, wird unverändert beibehalten. Laut internationalen Studien wird der Markt für Silikonprodukte in Westeuropa und den USA bis 2027 mit rund 7% jährlich deutlich wachsen. Das Marktvolumen beläuft sich aktuell (2023) auf etwa 8 Mrd. US-Dollar. Über RICO Die RICO Group wurde vor knapp 30 Jahren in Thalheim bei Wels gegründet. Das Unternehmen ist ein globaler Marktführer im Bereich Werkzeugbau sowie in der Produktion von präzisen Flüssigsilikon-Teilen und bietet maßgeschneiderte Gesamtlösungen in hoher Stückzahl an. RICO deckt die komplette Wertschöpfungskette im Bereich Flüssigsilikon ab - von der Prototypen-Entwicklung über den Werkzeugbau bis hin zur Großserienproduktion (inkl. Reinraumfertigung). Über Semperit



Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die in den Sektoren Industrie und Medizin Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt: Hydraulik- und Industrieschläuche, Fördergurte, Rolltreppen-Handläufe, Bauprofile, Seilbahnringe, Produkte für den Eisenbahnoberbau und Untersuchungs- und Operationshandschuhe. Die Zentrale des österreichischen Traditionsunternehmens, das seit 1824 besteht, befindet sich in Wien. Die Semperit-Gruppe beschäftigt in ihren fortgeführten und aufgegebenen Geschäftsbereichen weltweit rund 6.500 Mitarbeiter, davon rund 3.100 in Asien und rund 900 in Österreich (Wien und Produktionsstandort Wimpassing, Niederösterreich). Zur Gruppe gehören weltweit 16 Produktionsstandorte sowie zahlreiche Vertriebsniederlassungen in Europa, Asien, Australien und Amerika. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte der Konzern mit dem fortgeführten Geschäftsbereich einen Umsatz von 779,8 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 100,5 Mio. EUR.

