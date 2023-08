DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In der Schweiz bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertages geschlossen.

TAGESTHEMA

Die DHL Group ist nach dem zweiten Quartal etwas optimistischer für das Gesamtjahr und hat den unteren Rand der Zielspanne beim operativen Gewinn EBIT angehoben. Nach der neuen Prognose soll der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) 2023 zwischen 6,2 und 7,0 Milliarden Euro landen anstatt zwischen 6,0 und 7,0 Milliarden Euro, nach 8,436 Milliarden im Vorjahr. Grund ist die leicht höhere Erwartung an die DHL-Segmente, die 5,7 bis 6,5 Milliarden zum EBIT beitragen sollen anstatt 5,5 bis 6,5 Milliarden. Hingegen sieht die neue Prognose bei Post & Paket Deutschland nun 0,8 bis 1,0 Milliarden EBIT-Beitrag vor anstatt rund 1,0 Milliarden. Die Ziele für 2025 bestätigte DHL, die unter anderem ein EBIT über 8,0 Milliarden Euro vorsehen. Die DHL Group hat im zweiten Quartal überproportional rückläufige Gewinne im Vergleich zum Umsatzminus verzeichnet - unter anderem spürt der Bonner Logistikkonzern die "Normalisierung" bei den Paketvolumina und im Frachtgeschäft, wobei er bei den Fixkosten wenig Spielraum für Senkungen hat. Für das zweite Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro):

. BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23 ggVj 2Q23 ggVj 2Q22 Umsatz 20.094 -16% 21.651 -10% 24.029 EBIT 1.693 -27% 1.654 -29% 2.326 Ergebnis nSt und Dritten 978 -33% 1.006 -31% 1.453 Ergebnis je Aktie unverwässert 0,82 -31% 0,83 -30% 1,19 Umsatz Express 6.122 -12% 6.583 -6% 6.993 -Global Forwarding, Freight 4.839 -41% 5.722 -30% 8.156 -Supply Chain 4.232 +4% 4.228 +4% 4.069 -eCommerce 1.508 -0,3% 1.557 +3% 1.512 -Post & Paket Deutschland 3.996 +1% 3.931 -1% 3.963 EBIT Express 901 -18% 917 -17% 1.101 -Global Forwarding, Freight 388 -47% 349 -53% 735 -Supply Chain 272 +11% 235 -4% 244 -eCommerce 78 -28% 85 -22% 109 -Post & Paket Deutschland 123 -49% 159 -34% 242

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Covestro AG, Ergebnis 1H (15:00 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Daimler Truck Holding AG, ausführliches Ergebnis 2Q (08:00 PK)

07:00 DE/DHL Group (ehemals Deutsche Post), Ergebnis 1H (08:30 PK, 10:00 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Krones AG, ausführliches Ergebnis 2Q (13:00 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Teamviewer SE, Ergebnis 2Q (07:45 PK)

07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 2Q

07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/Uniper SE, ausführliches Ergebnis 1H (08:30 Analystenkonferenz; 10:30 PK)

08:00 GB/BP plc, Ergebnis 2Q

08:00 GB/Diageo plc, vorläufiges Jahresergebnis

12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 2Q

12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 2Q

12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 2Q

14:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 3Q

22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

ASML Holding: 1,45 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- IT 09:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 44,1 zuvor: 43,8 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 44,5 1. Veröff.: 44,5 zuvor: 46,0 - DE 09:55 Arbeitsmarktdaten Juli Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +20.000 gg Vm zuvor: +28.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,7% zuvor: 5,7% 09:55 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 38,8 1. Veröff.: 38,8 zuvor: 40,6 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 42,7 1. Veröff.: 42,7 zuvor: 43,4 11:00 Arbeitsmarktdaten Juni Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,5% zuvor: 6,5% - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 45,0 1. Veröff.: 45,0 zuvor: 46,5 - US 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 49,0 1. Veröff.: 49,0 zuvor: 46,3 16:00 Bauausgaben Juni PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 46,8 Punkte zuvor: 46,0 Punkte

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 16.539,00 -0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.616,50 +0,0% E-Mini-Future Nsdq-100 15.863,50 +0,0% Nikkei-225 33.435,41 +0,8% Schanghai-Composite 3.287,06 -0,1% Hang-Seng-Index 20.007,60 -0,4% +/- Ticks Bund -Future 132,92 -9 Montag: INDEX Schluss +/- DAX 16.446,83 -0,1% DAX-Future 16.552,00 +0,1% XDAX 16.468,46 +0,1% MDAX 28.837,05 +0,5% TecDAX 3.328,67 +0,8% EuroStoxx50 4.471,31 +0,1% Stoxx50 4.053,53 +0,4% Dow-Jones 35.559,53 +0,3% S&P-500-Index 4.588,96 +0,1% Nasdaq-Comp. 14.346,02 +0,2% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 133,01 +13

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer Fortsetzung der leichten Konsolidierungstendenz an Europas Börsen rechnen Händler auch am Dienstag. Echte Impulse zur Fortsetzung des Ausbruchs gebe es aktuell nicht. Bremsend wirken erneut schwache Konjunkturdaten aus China, aber auch aus Japan und Australien. Auch in Asien scheint damit die Weltkonjunktur ins Stocken zu geraten. Im Fokus am Dienstag stehen dadurch vor allem die US-Daten: Denn die US-Wirtschaft entwickelt sich durch die Schwäche anderer Wirtschaftsräume zwangsweise zur globalen Konjunkturlokomotive. Mit Argusaugen wird daher am Nachmittag auf den ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe und den US-Industrie-PMI geblickt. Dazu stehen global noch die Revisionen der internationalen PMIs an. Der Markt dürfte auf gesenkte Prognosen ziemlich allergisch reagieren. Auch Aussagen von besonders konjunktursensiblen Unternehmen wie Caterpillar stehen daher im Fokus. Ansonsten werden die Märkte weiterhin von der Berichtssaison dominiert.

Rückblick: Die gute Stimmung an den europäischen Aktienmärkten hat auch am Montag angedauert, wenn auch bei ruhigem Geschäft. Gestützt wurde die Stimmung von ermutigenden Wirtschaftsdaten aus der Eurozone. Im Mit an der Spitze der Gewinnerliste lag der Index der Öl- und Gasaktien, der um 1,2 Prozent stieg. Etwas stärker gefragt waren Pharmatitel, ihr Stoxx-Branchenindex zog um 1,3 Prozent an. Novo Nordisk stiegen mit der Markteinführung ihres Präparats zum Abnehmen in Deutschland um 3,3 Prozent. Sanofi gewannen weitere 2,2 Prozent, nachdem der Konzern am Freitag den Ausblick angehoben hatte. Gesucht waren auch die Aktien der Fluggesellschaften, getrieben von einem Bericht über einen andauernden Boom bei den Buchungen. IAG gewannen 3,6 Prozent, Lufthansa 1,7 Prozent und Air France 1,3 Prozent. Auf der anderen Seite gab der Index der Nahrungsmittel- und Getränkeaktien 1,4 Prozent ab. Hier fielen Heineken um 8 Prozent. Der Gewinn ging im ersten Halbjahr zurück, und zusätzlich wurde die Prognose gesenkt. Erste Group Bank (+0,4%) hat die Jahresprognose leicht nach oben genommen. Legrand schlossen nach einem schwankungsreichen Tag kaum verändert; das Unternehmen hatte ebenfalls die Prognose erhöht.

DAX/MDAX/TECDAX

Kaum verändert - Im DAX fielen Siemens Energy um 2,6 Prozent. Qualitätsprobleme bei Turbinen führen laut Berichten zu Lieferverzögerungen. Dagegen stiegen Infineon mit der guten Stimmung für Technologiewerte um 1,6 Prozent und notierten erstmals seit gut eineinhalb Jahren an der Marke von 40 Euro. Sartorius erholten sich um weitere 2,3 Prozent. Technologiewerte gelten als Profiteure einer möglichen Zinspause. Gesucht waren auch die Aktien der Fluggesellschaften, getrieben von einem Bericht über einen andauernden Boom bei den Buchungen. Lufthansa gewannen 1,7 Prozent. Stabilus (+1,3%) hat zwar wie erwartet den Margenausblick etwas nach unten genommen, die Umsatzprognose hat der Autozulieferer aber erhöht. Nemetschek (+1,2%) hat im zweiten Quartal den Umsatz zwar leicht gesteigert, beim Ergebnis mussten aber Abstriche hingenommen werden. Eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank trieb die Aktien von Synlab um 4 Prozent nach oben.

XETRA-NACHBÖRSE

Am Gesamtmarkt ging es im Gleichklang mit der Wall Street leicht nach oben. Im Blick stand die Hypoport-Aktie, die um fast 10 Prozent abwärts sauste. Der Finanzdienstleister warnte vor einem schwachen zweiten Quartal und senkte die Jahresprognose. (s.u.)

USA - AKTIEN

Etwas fester - S&P-500 wie Nasdaq-Composite haben den fünften Monatsgewinn in Folge verbucht. Unterstützt wurden die Märkte von der bisher überzeugenden Bilanzsaison. Am Montag war die Nachrichtenlage auf der Unternehmensseite allerdings noch dünn. Die Walmart-Aktie drehte im Verlauf leicht ins Minus. Der Einzelhandelsgigant hat dem Hedgefonds Tiger Global nun auch die restlichen Anteile an Flipkart abgekauft, wie das Wall Street Journal berichtet. Johnson & Johnson (J&J) fielen um 4 Prozent. Ein Insolvenzgericht hat auch den zweiten Antrag eines J&J-Tochterunternehmens auf Gläubigerschutz nach Chapter 11 abgewiesen, mit dem J&J eine Massenklage wegen eines mutmaßlich krebserregenden Babypuders beilegen wollte. Die Hochstufung auf "Buy" von "Neutral" durch Goldman Sachs verhalf derweil Chevron zu einem Plus von 3 Prozent. Sofi Technologies sprangen um knapp 20 Prozent nach oben. Der Anbieter digitaler Finanzdienstleistungen bei der Vorlage von Zahlen zum zweiten Quartal den Ausblick angehoben.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,86 -1,2 4,87 44,2 5 Jahre 4,19 +1,8 4,17 18,8 7 Jahre 4,08 +0,1 4,08 11,0 10 Jahre 3,96 +0,5 3,95 7,7 30 Jahre 4,01 -0,1 4,01 4,1

Die Renditen der US-Anleihen tendierten wenig verändert. Marktteilnehmer verwiesen auf die bevorstehenden wichtigen Daten, die zur Zurückhaltung mahnten, so vor allem der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Am kurzen Ende stützte etwas die Erwartung einer Zinspause im September, die aktuell zu 80 Prozent eingepreist wird.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0993 -0,0% 1,0998 1,1021 +2,7% EUR/JPY 156,97 +0,3% 156,49 156,55 +11,8% EUR/CHF 0,9589 +0,1% 0,9584 0,9562 -3,1% EUR/GBP 0,8569 +0,0% 0,8567 0,8568 -3,2% USD/JPY 142,79 +0,4% 142,27 142,07 +8,9% GBP/USD 1,2827 -0,1% 1,2839 1,2862 +6,1% USD/CNH 7,1727 +0,4% 7,1470 7,1473 +3,5% Bitcoin BTC/USD 28.886,24 -1,2% 29.242,29 29.323,18 +74,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Am Devisenmarkt gab der Yen deutlicher nach, nachdem die Bank of Japan (BoJ) überraschend japanische Staatsanleihen gekauft hat, um den Anstieg der Renditen zu stoppen - was im Widerspruch stand zur Ankündigung der BoJ vom Freitag, höhere Renditen zuzulassen.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,53 81,8 -0,3% -0,27 +3,4% Brent/ICE 85,12 85,43 -0,4% -0,31 +3,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Ölpreis tendierte fester. Hier stützten die von Saudi-Arabien und Russland angekündigten Förderkürzungen sowie die Hoffnung auf weitere Stimuli der chinesischen Regierung für die heimische Wirtschaft.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.959,69 1.964,98 -0,3% -5,30 +7,5% Silber (Spot) 24,60 24,78 -0,7% -0,17 +2,6% Platin (Spot) 949,75 954,00 -0,4% -4,25 -11,1% Kupfer-Future 4,00 4,01 -0,2% -0,01 +4,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis legte zu, befördert von der Aussicht auf eine Zinspause.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

KONJUNKTUR CHINA

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Juli wegen einer geringeren Nachfrage verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 49,2 (Juni: 50,5) Punkte. Es ist das erste Mal seit drei Monaten, dass der Index unter die Schwelle von 50 sinkt. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung.

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat ihren Leitzins beibehalten, aber die Möglichkeit einer weiteren Straffung offen gelassen, falls der Inflationsdruck anhält und der Arbeitsmarkt weiterhin angespannt bleibt. Der Leitzins wurde bei 4,10 Prozent belassen, wobei Ökonomen im Vorfeld der geldpolitischen Sitzung geteilter Meinung über die Entscheidung der RBA waren.

COVESTRO

In einem von einer schwachen Nachfrage geprägten zweiten Quartal hat der Kunststoffkonzern seine eigenen Ziele erreicht und seine Jahresprognose bekräftigt. Demnach plant er im laufenden Jahr nach wie vor mit einem EBITDA zwischen 1,1 und 1,6 Milliarden Euro und einem freien Operating Cashflow zwischen 0 und 500 Millionen Euro. Für das zweite Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro):

. BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23 ggVj 2Q23 ggVj 2Q22 Umsatz 3.720 -21% 3.969 -16% 4.703 EBITDA 385 -30% 378 -31% 547 Ergebnis nach Steuern/Dritten 46 -77% 72 -64% 199 Ergebnis je Aktie 0,24 -77% 0,38 -63% 1,04

DAIMLER TRUCK

hält nach einem starken zweiten Quartal an der jüngst erhöhten Jahresprognose fest. "Daimler Truck ist weiter auf Erfolgskurs", sagte CEO Martin Daum laut Mitteilung. Das Unternehmen hat im Industriegeschäft erstmals eine bereinigte Umsatzrendite von mehr als 10 Prozent erzielt, wie Finanzvorstand Jochen Goetz ergänzte. Grund für die gute Entwicklung sind anhaltend gute Verkäufe und eine "robuste Preisdurchsetzung". Allerdings musste der DAX-Konzern auch über einen rückläufigen Ordereingang berichten: Der Auftragseingang sackte den weiteren Angaben zufolge in den drei Monaten um 13 Prozent auf 96.936 Fahrzeuge ab. Im abgelaufenen zweiten Quartal kletterte der Umsatz im Industriegeschäft um 15 Prozent auf 13,88 Milliarden Euro.

HYPOPORT

warnt vor Verlusten im Segment Immobilienplattform. Sie belasteten das zweite Quartal und führten zu einer Senkung der Prognose. Hauptgrund für den deutlichen Umsatz- und Ergebnisrückgang im Vorjahresvergleich sei ein signifikanter Einbruch des privaten Immobilienfinanzierungsmarktes ab Sommer 2022. Im zweiten Quartal 2023 erwartet Hypoport gegenüber dem Vorjahresquartal einen Umsatzrückgang von ca. 30 Prozent auf 85 Millionen Euro. Das EBITDA wird gegenüber dem zweiten Quartal 2022 um 70 Prozent niedriger bei 6 Millionen Euro gesehen.

KRONES

hat im zweiten Quartal die Ertragskraft verbessert und die jüngst erhöhte Umsatzprognose für 2023 bekräftigt. Für das zweite Quartal wurden folgende Eckdaten genannt (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

. BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23 ggVj 2Q23 ggVj 2Q22 Auftragseingang 1.273 -18% 1.331 -14% 1.553 Umsatz 1.122 +12% 1.102 +11% 998 EBITDA 107 +21% 102 +16% 88 EBITDA-Marge 9,5 -- 9,3 -- 8,8 Ergebnis nach Steuern/Dritten 58 +35% 51 +19% 43 Ergebnis je Aktie 1,83 +35% 1,56 +15% 1,36

REDCARE PHARMACY

Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy - die bis vor kurzem noch als Shop Apotheke Europe firmierte - hat nach dem zweiten Quartal die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Nach den endgültigen Zahlen konnte der MDAX-Konzern im zweiten Quartal die Gewinnmarge deutlich verbessern und den Nettoverlust reduzieren. Für das zweite Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Marge in Prozent):

. BERICHTET* PROG PROG 2. QUARTAL** 2Q23 ggVj 2Q23 ggVj 2Q22 Umsatz 420 +46% 365 +27% 287 EBITDA bereinigt 13,3 -- 4,5 -- -6,1 EBITDA-Marge bereinigt 3,2 -- 1,3 -- -2,1 * das Unternehmen hat am 6. Juli den Umsatz bereits vorab bekanntgegeben ** inklusive Mediservice

TEAMVIEWER

Für das zweite Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

. BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23 ggVj 2Q23 ggVj 2Q22 Billings 151 +11% 149 +9% 136 Umsatz 154 +12% 151 +10% 138 EBITDA bereinigt 64 +7% 58 -3% 59 EBITDA-Marge bereinigt 41,4 -- 38,4 -- 43,2 Ergebnis nach Steuern 34 +191% 29 +150% 12 Ergebnis je Aktie 0,20 +233% 0,21 +250% 0,06

UNIPER

Der Energiekonzern hat im ersten Halbjahr 2023 von besseren Marktbedingungen und profitablen Absicherungsgeschäften bei der Stromerzeugung aus Kohle- und Gaskraftwerken sowie im Gas-Midstream-Geschäft profitiert und wieder schwarze Zahlen geschrieben.

HSBC

hat den Gewinn im ersten Halbjahr mehr als verdoppelt. Die britische Bank mit Fokus auf Asien profitierte weiterhin von den höheren Zinsen. In den ersten sechs Monaten des Jahres stieg der Gewinn auf 16,97 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 7,97 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum, wie HSBC mitteilte. Im ersten Quartal hatte die HSBC einen Gewinn von 10,33 Milliarden Dollar erzielt. HSBC kündigte einen weiteren Aktienrückkauf im Volumen von bis zu 2,0 Milliarden Dollar an, zusätzlich zu dem im ersten Quartal angekündigten Rückkaufprogramm im gleichen Volumen. Die Prognose für den Nettozinsertrag 2023 hob HSBC auf über 35 Milliarden Dollar an und berief sich dabei auf den aktuellen Marktkonsens für die globalen Zentralbankzinsen.

TOYOTA MOTOR

Der japanische Autobauer hat seinen Gewinn im ersten Geschäftsquartal 2023/24 deutlich stärker gesteigert als am Markt erwartet, da sich der Mangel an Chips verringerte und die Verkäufe auf allen Märkten anzogen.

