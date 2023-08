EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Studie

DATAGROUP SE: Lünendonk-Studie 2023 über den Markt für IT-Dienstleistungen in Deutschland erschienen: DATAGROUP erneut unter Top-10-Dienstleistern



Lünendonk-Studie 2023 über den Markt für IT-Dienstleistungen in Deutschland erschienen

DATAGROUP erneut unter Top-10-Dienstleistern

Pliezhausen, 01. August 2023. Die aktuell veröffentlichte Studie über den IT-Dienstleistungsmarkt in Deutschland des Marktforschungsinstituts Lünendonk & Hossenfelder zeigt: Die Expertise von IT-Dienstleistern ist auch aktuell stark gefragt - sie profitieren weiterhin vom Digitalisierungsbedarf der Unternehmen und von steigenden Investitionen in die IT. DATAGROUP überzeugt erneut in diesem Umfeld und belegt wie im Vorjahr Platz 6 unter den Top 10 IT-Serviceanbietern auf der Lünendonk-Liste 2023. Mit dem Full-Service-Portfolio CORBOX und umfassender Expertise in den Bereichen Cloud-Transformation und Cyber Security, die die Studie als derzeitige Schwerpunkte der IT-Investitionen identifiziert, ist DATAGROUP optimal aufgestellt, um von dieser Entwicklung zu profitieren. Die Lünendonk-Studie 2023 kann kostenlos auf der DATAGROUP-Website heruntergeladen werden. Der Digitalisierungsschub und die entsprechend gesteigerte Nachfrage nach IT-Services, die durch die Corona-Pandemie zusätzlich an Fahrt gewonnen haben, hielten auch 2022 weiter an. So zeigt die Studie des Marktforschungsinstituts Lünendonk & Hossenfelder, das seit 1985 den IT-Markt in Deutschland analysiert, dass IT-Dienstleister 2022 im Schnitt ein deutlich zweistelliges Umsatzwachstum verzeichnen konnten und auch in den kommenden Jahren mit entsprechend positiver Geschäftsentwicklung rechnen. Die IT-Dienstleister rechnen als Treiber für die hohe Nachfrage mit ähnlichen Trendthemen wie 2022, wobei die Top-3-Themen Cloud-Transformation, IT-Modernisierung und Cyber Security nochmals an Bedeutung gewonnen haben. Diese identifizierten Trends weisen große Deckung auf mit den Investitionsschwerpunkten, die die Anwenderunternehmen in der Befragung angeben. Auf Seite der Anwenderunternehmen planen die Hälfte oder mehr der Befragten größere Budgets für diese Themen ein. Für Cyber-Security-Themen wollen sogar rund 90% ihre Ausgaben erhöhen, was die aktuelle Bedrohungslage widerspiegelt. Als wichtigste technologische Trends werden von den IT-Dienstleistern weiterhin Data & Analytics, DevOps, Cloud-native, KI und Customer Experience eingeschätzt - analog zum Vorjahr, jedoch auch mit deutlichem Relevanzgewinn aller Punkte. Mit dem CORBOX-Portfolio, das die gesamte Bandbreite der IT abdeckt, finden Kunden bei DATAGROUP den passenden Service in diesen Bereichen mit hohem Supportlevel und Standardisierungsgrad. Der Digitalisierungsexperte Almato, ein Tochterunternehmen von DATAGROUP, ist zudem auf mobile und KI-Lösungen spezialisiert. Beim Thema Cloud-Transformation haben die Anwenderunternehmen derzeit noch unterschiedliche Reifegrade: Rund 45% setzen bei Softwarelösungen bisher nur vereinzelt auf Cloud-native-Technologien, während rund 35% bereits überwiegend auf Cloud-native setzt. Rund 40% geben an, erst damit begonnen zu haben, auf Cloud-native Umgebungen umzustellen. Dieser Diversität kann DATAGROUP mit ihrer Cloud-Expertise für hybride und Multi-Cloud-Umgebungen und einer Anbieter-unabhängigen Beratung ideal begegnen und Kunden zu der für sie passenden Lösung beraten. Und auch für die Herausforderungen, die Unternehmen aktuell beim Application Management sehen - u.a. höhere Security-Anforderungen und Management/Orchestrierung von Multi- und Hybrid-Cloud-Technologien - bietet DATAGROUP Beratung auf Augenhöhe und kann mit einem umfassenden Service-Portfolio punkten.

Ausgewählte Ergebnisse der Studie Als Top-Nachfragethemen erwarten die IT-Dienstleister Cloud-Transformation, IT-Modernisierung, Cyber Security und Informationssicherheit, Wandel zur datengetriebenen Organisation sowie Prozesseffizienz/-automatisierung

80% der befragten Kundenunternehmen planen für 2023/2024 eine Budgeterhöhung für Cyber-Security-Themen und 66% für Cloud-Transformation

Investitionsschwerpunkte der Anwender für 2023/2024 sind Cyber Security, sowie Prozesseffizienz/-automatisierung, IT-Modernisierung, Digital Workplace und Cloud-Transformation. Über die Lünendonk-Studie Für die Lünendonk-Studie "Der Markt für IT-Dienstleistungen in Deutschland" - mit Sonderkapiteln zum IT-Mittelstand und zu den führenden internen IT-Dienstleistern - wurden neben rund 100 IT-Dienstleistern etwa 120 IT-Verantwortliche aus dem gehobenen Mittelstand sowie aus Großunternehmen und Konzernen befragt. IT-Dienstleister und deren Kunden erhalten dadurch wichtige Kennzahlen und umfassende Informationen für ihre Planung.

Über DATAGROUP DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen wie SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil. Kontakt Jelena Hauß

