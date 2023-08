The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.08.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.08.2023



ISIN Name

XS1466161350 CITIGR.GL.M.FDG 16/23 MTN

DE000A0A3HZ0 LB.HESS.-THR. OP.1246 VAR

DE000A1RQB52 HESSEN SCHA. S.1409

US713448FP87 PEPSICO 23/26 FLR

XS2508058026 EX.IMP.BK.K. 22/23 MTN

DE000HLB0940 LB.HESS.-THR. IHS 15/23

DE000HSH5ZK7 HCOB ZS 20 16/23

DE000BRL9790 NORDLB IS. 16/23

