DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Juli wegen einer geringeren Nachfrage verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 49,2 (Juni: 50,5) Punkte. Es ist das erste Mal seit drei Monaten, dass der Index unter die Schwelle von 50 sinkt. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:30 Caterpillar Inc, Ergebnis 2Q

12:30 Merck & Co Inc, Ergebnis 2Q

12:45 Pfizer Inc, Ergebnis 2Q

14:00 Uber Technologies Inc, Ergebnis 2Q

22:05 Starbucks Corp, Ergebnis 3Q

22:15 Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 49,0 1. Veröff.: 49,0 zuvor: 46,3 16:00 Bauausgaben Juni PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 46,8 Punkte zuvor: 46,0 Punkte

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.614,50 0% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.850,50 -0,0% Nikkei-225 33.460,87 +0,9% Hang-Seng-Index 20.018,05 -0,3% Kospi 2.664,19 +1,2% Schanghai-Composite 3.286,52 -0,1% S&P/ASX 200 7.448,00 +0,5%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Händler sprechen dort, wo es nach oben geht, von der längsten Gewinnserie seit Januar, als seinerzeit Hoffnungen verbunden mit dem Ende der Coronarestriktionen in China die Börsen befeuert hatten. Doch wurden diese enttäuscht. Insgesamt schwächelt die chinesische Konjunktur, wie auch wieder aktuelle Daten untermauern. Der von Caixin und S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor sank in den Kontraktionsbereich. Auch Daten vom Immobilienmarkt untermauern die Schwäche des Sektors, aber auch der Volkswirtschaft. Die am Vortag zu vernehmenden Rufe nach staatlichen Stimuli werden mit den Daten immer lauter. Regionale Behörden wurden von den staatlichen Stellen aufgefordert, insbesondere mehr für den lahmenden Immobilienmarkt zu tun. Mit Country Garden zeigt sich ein Branchenwert mit Abgaben von knapp 7 Prozent. Hier machen Gerüchte über eine Platzierung zur Kapitalbeschaffung die Runde. Auch andere Sektorwerte neigen zur Schwäche. Während die Börsen in China zurückkommen, gerät der Renminbi unter Druck. In Japan zieht der Nikkei-225 dagegen an - trotz schwacher Einkaufsmanagerdaten. Gestützt wird der Markt von positiven Geschäftsausweisen. Toyota steigen nach positiv aufgenommenen Erstquartalszahlen um 2,1 Prozent. Makita schießen um 14 Prozent nach oben - nach einem Gewinnsprung. Murata Manufacturing gewinnen 4,1 Prozent nach einem Gewinn über Konsens. Der Kospi steigt ebenfalls. Schwächer als gedacht ausgefallene Exportdaten werden ignoriert. Die Hoffnung auf sinkende Inflationswerte stützt den Markt. Die Verbraucherpreisinflation am Mittwoch dürfte die niedrigste seit Juni 2021 sein, so die Marktprognosen.

US-NACHBÖRSE

Avis klettern nach zwischenzeitlich höheren Aufschlägen um 0,6 Prozent, der Autovermieter hatte die Markterwartungen zum Gewinn im zweiten Quartal übertroffen. Der Umsatz erreichte die Schätzungen nicht ganz. Arista schossen dagegen um 14,8 Prozent in die Höhe, der Netzwerktechnikanbieter glänzte mit überzeugenden Zweitquartalszahlen und einem Ausblick über Konsens. Lattice Semiconductor (-2,7%) legte ebenfalls positive Quartalszahlen vor, enttäuschte aber mit dem Ausblick. Monolithic Power Systems verloren trotz Geschäftszahlen über Marktschätzung 7,3 Prozent, weil die Unternehmensprognose zur dritten Periode enttäuschte. Hologic (-3,7%) gaben nach überzeugenden Quartalszahlen ab, auch hier verschreckte ein schwacher Ausblick. Rambus (-8%) überzeugte weder mit den Quartalszahlen noch mit dem Ausblick. Yum China Holdings (-3,3%) legte schwache Geschäftszahlen vor, zudem dämpfte der Restaurantbetreiber die Erwartungen für das dritte Quartal. Diamondback Energy büßten nach Vorlage von Zweitquartalszahlen 0,5 Prozent ein, Leggett & Platt verloren 3,3 Prozent nach gesenkter Unternehmensprognose. Das Ergebnis von Aaron's (-9,6%) fiel besser als vorausgesagt aus, der Umsatz enttäuschte dagegen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.559,86 +0,3% 100,57 +7,3% S&P-500 4.588,99 +0,1% 6,76 +19,5% Nasdaq-Comp. 14.346,02 +0,2% 29,37 +37,1% Nasdaq-100 15.757,00 +0,0% 6,07 +44,0% Mo Fr Umsatz NYSE (Aktien) 1.206 Mio 861 Mio Gewinner 2.150 2.106 Verlierer 807 863 Unverändert 109 79

Etwas fester - S&P-500 wie Nasdaq-Composite haben den fünften Monatsgewinn in Folge verbucht. Unterstützt wurden die Märkte von der bisher überzeugenden Bilanzsaison. Die Nachrichtenlage auf Unternehmensseite war allerdings noch dünn. Die Walmart-Aktie drehte im Verlauf leicht ins Minus. Der Einzelhandelsgigant hatte dem Hedgefonds Tiger Global nun auch die restlichen Anteile an Flipkart abgekauft, wie das Wall Street Journal berichtet. Johnson & Johnson (J&J) fielen um 4 Prozent. Ein Insolvenzgericht hat auch den zweiten Antrag eines J&J-Tochterunternehmens auf Gläubigerschutz nach Chapter 11 abgewiesen, mit dem J&J eine Massenklage wegen eines mutmaßlich krebserregenden Babypuders beilegen wollte. Die Hochstufung auf "Buy" durch Goldman Sachs verhalf derweil Chevron zu einem Plus von 3 Prozent. Sofi Technologies sprangen um knapp 20 Prozent nach oben. Der Anbieter digitaler Finanzdienstleistungen bei der Vorlage von Geschäftszahlen zum zweiten Quartal den Ausblick angehoben.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,86 -1,2 4,87 44,2 5 Jahre 4,19 +1,8 4,17 18,8 7 Jahre 4,08 +0,1 4,08 11,0 10 Jahre 3,96 +0,5 3,95 7,7 30 Jahre 4,01 -0,1 4,01 4,1

Die Renditen der US-Anleihen tendierten wenig verändert. Marktteilnehmer verwiesen auf die bevorstehenden wichtigen Daten, die zur Zurückhaltung mahnten, so vor allem der Jobbericht am Freitag. Am kurzen Ende stützte etwas die Erwartung einer Zinspause im September, die aktuell zu 80 Prozent eingepreist wird.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo., 09:52 Uhr % YTD EUR/USD 1,0995 -0,0% 1,0998 1,1020 +2,7% EUR/JPY 156,90 +0,3% 156,49 156,64 +11,8% EUR/GBP 0,8572 +0,1% 0,8567 0,8571 -3,1% GBP/USD 1,2827 -0,1% 1,2839 1,2860 +6,1% USD/JPY 142,71 +0,3% 142,27 142,17 +8,8% USD/KRW 1.283,21 -0,4% 1.288,02 1.274,19 +1,7% USD/CNY 7,1669 +0,9% 7,1042 7,1467 +3,9% USD/CNH 7,1732 +0,4% 7,1470 7,1498 +3,5% USD/HKD 7,7965 -0,0% 7,7985 7,8009 -0,2% AUD/USD 0,6665 -0,8% 0,6718 0,6691 -2,2% NZD/USD 0,6189 -0,3% 0,6207 0,6191 -2,6% Bitcoin BTC/USD 28.913,39 -1,1% 29.242,29 29.384,68 +74,2%

Der Yen gab deutlicher nach, nachdem die Bank of Japan (BoJ) überraschend japanische Staatsanleihen gekauft hatte, um den Anstieg der Renditen zu stoppen - was im Widerspruch stand zur Ankündigung der BoJ vom Freitag, höhere Renditen zuzulassen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,54 81,8 -0,3% -0,26 +3,4% Brent/ICE 85,13 85,43 -0,4% -0,30 +3,0%

Der Ölpreis tendierte (+1,6 bis 0,7%) fester. Hier stützten die von Saudi-Arabien und Russland angekündigten Förderkürzungen sowie die Hoffnung auf weitere Stimuli der chinesischen Regierung für die heimische Wirtschaft.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.957,69 1.964,98 -0,4% -7,29 +7,3% Silber (Spot) 24,56 24,78 -0,8% -0,21 +2,5% Platin (Spot) 947,90 954,00 -0,6% -6,10 -11,3% Kupfer-Future 3,99 4,01 -0,4% -0,02 +4,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis (+0,3%) legte zu, befördert von der Aussicht auf eine Zinspause.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat ihren Leitzins beibehalten, aber die Möglichkeit einer weiteren Straffung offen gelassen, falls der Inflationsdruck anhält und der Arbeitsmarkt weiterhin angespannt bleibt. Der Leitzins wurde bei 4,10 Prozent belassen, wobei Ökonomen im Vorfeld der geldpolitischen Sitzung geteilter Meinung über die Entscheidung der RBA waren.

HSBC

hat den Gewinn im ersten Halbjahr mehr als verdoppelt. Die britische Bank mit Fokus auf Asien profitierte weiterhin von den höheren Zinsen. In den ersten sechs Monaten des Jahres stieg der Gewinn auf 16,97 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 7,97 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Im ersten Quartal hatte die HSBC einen Gewinn von 10,33 Milliarden Dollar erzielt.

TOYOTA

Der japanische Autobauer hat seinen Gewinn im ersten Geschäftsquartal 2023/24 deutlich stärker gesteigert als am Markt erwartet, da sich der Mangel an Chips verringerte und die Verkäufe auf allen Märkten anzogen. Der Nettogewinn stieg in den drei Monat per Ende Juni um 78 Prozent auf 1,311 Billionen Yen. Analysten hatten nur mit 793,85 Milliarden Yen gerechnet.

