2023 macht den Anlegern wieder so richtig Spaß. Trotz widriger Bedingungen sind die Bullen los - die Gewinnstrecken bei Dow Jones, Nasdaq und Co sind historisch. Marko Kolanovic, Analyst von JPMorgan und 2022 einer der größten Optimisten an der Wall Street, traut dem Braten weiterhin ganz und gar nicht."Die Anleger setzen offenbar auf ein anhaltendes Wirtschaftswachstum und bevorstehende Zinssenkungen durch die Notenbanken weltweit - das ist Wunschdenken", so Kolanovic in einem Marktkommentar am ...

