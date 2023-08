NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air France-KLM von 2,40 auf 2,35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der höher als erwartet ausgefallene Ausblick der Fluggesellschaft für die Kosten ohne Treibstoff habe den solide übertroffenen Erwartungen für das operative Ergebnis (Ebit) sowie sehr positiven Aussagen über die Umsatzentwicklung den Glanz genommen, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Doch immerhin scheine die Nachfrage weiter stark zu sein, und die sehr gute Entwicklung der Preise halte im laufenden Quartal offenbar an, während Anzeichen für künftig schwächere Buchungen fehlten./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2023 / 18:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2023 / 00:15 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

FR0000031122