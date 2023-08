NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Covestro nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Analyst Chris Counihan betonte in einer am Dienstag vorliegenden Studie, dass der Chemiekonzern zwar den Jahresausblick bestätigt habe, nun aber eher das untere Ende der Spannen avisiere. Die Kursreaktion dürfte verhalten ausfallen./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2023 / 01:30 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2023 / 01:30 / ET

DE0006062144