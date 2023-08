NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 930 Pence belassen. Die britische Großbank habe mit Blick auf die Erträge stark abgeschnitten, schrieb Analyst Joseph Dickerson in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Zudem habe das Finanzhaus die Ziele für die Eigenkapitalrendite im laufenden und kommenden Jahr deutlich erhöht./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2023 / 01:11 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2023 / 01:11 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0005405286

