Am Dienstag zeichnet sich nach der jüngsten Rally am deutschen Aktienmarkt ein verhaltener Handelstag ab. Der DAX dürfte sich zunächst kaum von der Stelle bewegen. Zum Handelsstart wird der Index praktisch unverändert bei 16.442 Punkte erwartet. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen am Dienstag beeinflussen:1. Kursgewinne an der Wall StreetDie US-Börsen haben am Montag leicht zugelegt. Der ...

