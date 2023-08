NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group auf "Underweight" mit einem Kursziel von 36,70 Euro belassen. Der Logistikkonzern sei lediglich genau da gelandet, wo man es erwartet habe, schrieb Analyst Samuel Bland am Dienstag in seiner ersten Reaktion auf den Quartalsbericht. Die meisten Experten erwarteten beim operativen Ergebnis (Ebit) wohl bereits etwas mehr als das untere Ende der aufgestockten Spanne für das Jahresziel./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2023 / 06:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2023 / 07:13 / BST

DE0005552004