FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Rekorden hat sich der Dax am Dienstag zum Start knapp unter dem Schlusskurs vom Vortag behauptet. In den ersten Minuten sank der deutsche Leitindex um 0,10 Prozent auf 16 430,66 Punkte, während der MDax der mittelgroßen Unternehmen 0,24 Prozent auf 28 768,69 Punkte verlor. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,09 Prozent auf 4467,38 Punkte nach unten.

Am Montag hatte der Dax den zweiten Handelstag in Folge ein Rekordhoch erreicht und den Monat Juli mit einem Gewinn von rund 1,9 Prozent abgeschlossen. Die Chance auf ein Ende der Zinsanhebungen der Notenbanken in den USA und der Eurozone nährt die Hausse am Aktienmarkt. Das charttechnische Bild spreche nicht gegen einen weiteren Kursanstieg, betonten die Experten der Landesbank Helaba.

Im Fokus bleibt die Berichtssaison der Unternehmen. Am Dienstag legten unter anderem die Dax-Konzerne Covestro , DHL Group und Daimler Truck ihre Quartalszahlen vor, wobei letzterer schon vorab Eckdaten veröffentlicht hatte./gl/jha/

DE0005552004, DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145, DE0006062144, DE000DTR0CK8