Die Erwerbstätigkeit in Deutschland ist im Juni nahezu konstant geblieben. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren rund 45,7 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen sank die saisonbereinigte Zahl der Erwerbstätigen geringfügig gegenüber dem Vormonat um 1.000 Personen (0,0 Prozent). Im Mai war die saisonbereinigte Erwerbstätigenzahl gegenüber dem Vormonat um 16.000 Personen gestiegen.

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Juli wegen einer geringeren Nachfrage verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 49,2 (Juni: 50,5) Punkte. Es ist das erste Mal seit drei Monaten, dass der Index unter die Schwelle von 50 sinkt. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung.

Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat ihren Leitzins beibehalten, aber die Möglichkeit einer weiteren Straffung offen gelassen, falls der Inflationsdruck anhält und der Arbeitsmarkt weiterhin angespannt bleibt. Der Leitzins wurde bei 4,10 Prozent belassen, wobei Ökonomen im Vorfeld der geldpolitischen Sitzung geteilter Meinung über die Entscheidung der RBA waren. "Eine weitere Straffung der Geldpolitik könnte erforderlich sein, um sicherzustellen, dass die Inflation innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens auf das Zielniveau zurückkehrt, aber das wird von den Daten und der sich entwickelnden Einschätzung der Risiken abhängen", erklärte RBA-Gouverneur Philip Lowe in einem Statement.

Im Geschäftsviertel der russischen Hauptstadt Moskau ist nach offiziellen Angaben eine Drohne in einen Büroturm geflogen, der bereits am Wochenende getroffen worden war. "Mehrere Drohnen wurden bei dem Versuch, nach Moskau zu fliegen, von Luftabwehrsystemen abgeschossen. Eine flog in denselben Turm wie beim letzten Mal", erklärte der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin im Onlinedienst Telegram. Bei dem Vorfall sei die Fassade im 21. Stockwerk beschädigt worden, sagte Sobjanin. Informationen über Verletzte gab es ihm zufolge nicht.

Wenige Tage nach dem Staatsstreich im Niger haben die Regierungen in Mali und Burkina Faso davor gewarnt, dass ein militärisches Eingreifen in dem westafrikanischen Nachbarland zur Wiedereinsetzung des festgesetzten Präsidenten Mohamed Bazoum von ihnen als "Kriegserklärung" aufgefasst würde. "Jegliche militärische Intervention im Niger käme einer Kriegserklärung gegen Burkina Faso und Mali gleich", teilten beide ebenfalls aus Staatsstreichen hervorgegangene Regierungen in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Berater von US-Präsident Joe Biden haben Verstöße im Zusammenhang mit umstrittenen Überwachungsbefugnissen eingeräumt, die US-Behörden erlauben, Menschen auf der ganzen Welt auszuspionieren. "Gleichgültigkeit, ein Mangel an geeigneten Verfahren sowie die schiere Masse" an Überwachung habe zum "unangemessenen Einsatz" der sogenannten Section 702 im Foreign Intelligence Surveillance Act durch die US-Bundespolizei FBI geführt, erklärte das Gremium aus unabhängigen Beratern.

Die USA haben sich besorgt über die Verlängerung des Ausnahmezustands in Myanmar um weitere sechs Monate gezeigt. Die US-Regierung sei "zutiefst besorgt" über die Verlängerung zu einem Zeitpunkt, an dem die herrschende Militärjunta das Land "immer tiefer in Gewalt und Instabilität" stürze, erklärte der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Kfz-Absatz Juli +18,3% gg Vorjahr

Japan/Arbeitslosenquote Juni 2,5% (PROG: 2,5%)

Indonesien Kernverbraucherpreise Juli +2,43% gg Vorjahr (Juni: +2,58%)

