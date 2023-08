Die Aktie von PayPal ist stark in die Woche gestartet: Rund 2,5 Prozent legten die Papiere des Zahlungsdienstleisters am Montag zu und durchbrachen dabei die 200-Tage-Linie. Der nächste große Kursimpuls könnte dann schon am Mittwoch folgen - denn dann veröffentlicht PayPal seine Zahlen für das zweite Quartal. Ein Ausblick.

