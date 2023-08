Bonn (ots) -Mit dem heutigen Tag beginnt das User-Voting des bekannten Song Contests "Dein Song für EINE WELT!". Musikbegeisterte sind eingeladen, ihre Stimme für ihren Favoritensong abzugeben und so den Publikumspreis mitzugestalten. In diesem Jahr wurden 674 selbstkomponierte Songs von mehr als 3000 Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus Deutschland und vielen Ländern des Globalen Südens eingereicht. "Die jungen Talente haben mit ihren musikalischen Beiträgen eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass die Themen der EINEN WELT uns alle betreffen und wie wichtig es ist, sich mit globalen Herausforderungen auseinanderzusetzen", betont Theresa Viehoff-Heithorn, Gruppenleiterin bei Engagement Global gGmbH.Vielfalt im ZentrumAb heute haben die User die Möglichkeit, aktiv an der Preisvergabe mitzuwirken. Der Gewinner oder die Gewinnerin des User-Votings erhält einen Platz auf dem EINE WELT-Album Vol. 5 und die Chance, seinen oder ihren Song professionell im Tonstudio aufnehmen zu lassen. Die Plätze 2 bis 5 des User-Votings erhalten Anerkennungspreise in Form von 100 Euro. Das Voting bleibt bis zum 23. August geöffnet. Die Abstimmung findet auf der Website www.eineweltsong.de/voting statt. "Die Vielfalt der eingereichten Songs quer durch alle Genres ist beeindruckend und zeigt, dass Musik eine universelle Sprache ist, die Menschen über Kontinente hinweg verbindet", sagt Viehoff-Heithorn. Jeder Song sei einzigartig und behandle Themen globaler Entwicklung, wie wie Menschenrechte, Krieg, Klimawandel sowie Flucht und Migration.Jury kürt weitere Preisträgerinnen und PreisträgerNach Abschluss des User-Votings übernimmt eine unabhängige Jury die weitere Preisvergabe. Ende September 2023 werden die Top 5-Songs für die Hauptpreise, die 15 weiteren Songs für das EINE WELT-Album sowie die Sonderund Anerkennungspreise bestimmt. Die Top 5 der Jury-Auswahl werden Anfang Dezember vor Jury und Publikum auftreten und ihren Song auf der Bühne performen. Der erstplatzierte Song wird zum neuen "EINE WELT-Song" gekürt und erhält neben der Studioproduktion auch einen professionellen Musikvideodreh.Über den Song ContestDer Song Contest "Dein Song für EINE WELT!" wird von Engagement Global gGmbH - Service für Entwicklungsinitiativen im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung durchgeführt. Ziel des Wettbewerbs ist es, junge Menschen dazu zu motivieren, sich auf musikalische Weise mit globalen Themen und Zusammenhängen auseinanderzusetzen. In der vergangenen Runde 2021/2022 wurden knapp 600 Songs aus über 20 verschiedenen Ländern eingereicht. Der Song Contest ist eine Begleitmaßnahme zum Schulwettbewerb zur Entwicklungspolitik "alle für EINE WELT für alle". Der Song Contest wird von prominenten Patinnen und Paten unterstützt. In dieser Runde sind das Albert N'Sanda, Banda Internationale, Keboo, Jess, Johanna Klum, Kafvka, Andre Fischer und Rico Montero. Außerdem wird der Song Contest von folgenden Partnern unterstützt: Cornelsen Verlag GmbH, Grundschulverband e.V., Bertelsmann Stiftung, Kindernothilfe e.V., Lugert Verlag, Aktion gegen den Hunger., TUI Care Foundation, Spiesser - die Jugendzeitschrift, Verband deutscher Musikschulen e.V., ZEIT für die Schule.Weitere Informationen zum Song ContestWebsite: www.eineweltsong.deInstagram: www.instagram.com/eineweltsongFacebook: www.facebook.com/eineweltsongPressekontakt:PresseanfragenPetra Gohr-GuderPressesprecherinEngagement Global gGmbHpresse@engagement-global.deBitte wenden Sie sich bei Rückfragen anRico SchwibsSong Contest,Dein Song für EINE WELT!'Telefon +49 228 20 717-2219rico.schwibs@engagement-global.deLuca SamlidisKreativ Konzept - Agentur für Werbung GmbHTelefon +49 228 20124-34samlidis@kreativ-konzept.comOriginal-Content von: Engagement Global gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117481/5570945