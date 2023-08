Die britische Großbank HSBC Holdings (ISIN: GB0005405286) will eine zweite Zwischendividende in Höhe von 0,10 US-Dollar für das Jahr 2023 ausschütten, wie HSBC am Dienstag mitteilte. Auszahlungstermin ist der 21. September 2023. Ex-Dividenden Tag ist der 10. August 2023. Die Gesamtdividende für 2022 lag bei bei 0,32 US-Dollar (ca. 0,29 Euro). Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 7,74 Euro liegt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...