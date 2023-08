HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 58,50 Euro belassen. Die Kombination aus dem Erneuerbare-Energien-Segment und dem Geschäft mit flexibler Stromerzeugung bei RWE stelle ein nahezu perfektes Gleichgewicht für das derzeitige Energiemarktumfeld dar, schrieb Analyst Andrew Fisher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies dürfte den Energieversorger in die Lage versetzen, eine Schlüsselrolle bei der Energiewende zu spielen./edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2023 / 17:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007037129

