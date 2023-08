EQS-News: bet-at-home.com AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

bet-at-home.com AG: Konzern-Geschäftszahlen des ersten Halbjahres 2023



01.08.2023 / 10:00 CET/CEST

CORPORATE NEWS bet-at-home.com AG: Konzern-Geschäftszahlen des ersten Halbjahres 2023 Düsseldorf, 01. August 2023. Der bet-at-home.com AG Konzern gibt die Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2023 bekannt. Wichtige Entwicklungen im ersten Halbjahr 2023 Der bet-at-home.com AG Konzern beabsichtigt, im Geschäftsjahr 2023 wesentliche Unternehmensfunktionen vom Outsourcing-Partner durchführen zu lassen. Diesbezüglich wurde das in Malta lizensierte Angebot (".com Domäne") der bet-at-home.com Internet Ltd. im Februar 2023 erfolgreich an den renommierten iGaming - Softwareanbieter EveryMatrix ausgelagert. Die Auslagerung des in Deutschland lizensierten Angebots auf www.bet-at-home.de wird im Laufe des Jahres erfolgen. Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr 2023 Der Brutto-Wett- und Gamingertrag im ersten Halbjahr 2023 belief sich auf 24,2 Mio. EUR und lag um 9,3% unter dem Niveau der ersten sechs Monaten des Vorjahres (H1 2022: 26,7 Mio. EUR). Die wesentlichsten Gründe dabei sind die regulatorischen Entwicklungen im Kernmarkt Deutschland mit der flächendeckenden Einführung von produkt- und anbieterübergreifenden monatlichen Wettlimits seit dem 1. Juli 2022 und eine schwächere als erwartete Entwicklung des Online-Gaming Segments durch die Limitierung des lizensierten Angebots im Vergleich zum Vorjahr. Ergebnisentwicklung im ersten Halbjahr 2023 Der Personalaufwand sank infolge der Restrukturierungsprogramme des Geschäftsjahres 2022 im Vergleich zur Vorjahresvergleichsperiode (H1 2022: 7,7 Mio. EUR) um 39,3% auf 4,7 Mio. EUR. Die Marketingaufwendungen lagen mit 5,5 Mio. EUR um 5,6% unter Vorjahresniveau (H1 2022: 5,8 Mio. EUR). Der Marketingschwerpunkt liegt heuer auf Werbemaßnahmen zu Beginn der Fußballsaison 2023/2024 im zweiten Halbjahr 2023. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken im ersten Halbjahr 2023 im Vergleich zur Vorjahresvergleichsperiode (H1 2022: 7,2 Mio. EUR) um 13,9% auf 6,2 Mio. EUR. Das EBITDA im ersten Halbjahr 2023 hat sich im Vergleich zu den ersten sechs Monaten des Vorjahres mehr als verdreifacht und lag bei 3,8 Mio. EUR (H1 2022: 1,1 Mio. EUR). Stabile Vermögens- und Kapitalstruktur Das Konzerneigenkapital zum 30.06.2023 belief sich auf insgesamt 30,4 Mio. EUR (31.12.2022: 28,9 Mio. EUR). Der Stand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente innerhalb des bet-at-home.com AG Konzerns erhöhte sich zum 30.06.2023 auf 37,8 Mio. EUR (31.12.2022: 35,3 Mio. EUR). Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023 Der Vorstand rechnet im Geschäftsjahr 2023 im bet-at-home.com AG Konzern unverändert mit einem Brutto-Wett- und Gamingertrag zwischen 50 Mio. EUR und 60 Mio. EUR, unterstützt von einer erwarteten stärkeren Leistung des Sportwetten Segments im zweiten Halbjahr 2023 durch erhöhte Kundenakquise und Marketingmaßnahmen. Ungeachtet des starken EBITDAs im ersten Halbjahr 2023 halten wir den bereits berichteten Ausblick mit einem EBITDA zwischen -3 Mio. EUR und 1 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2023. Wir rechnen im zweiten Halbjahr 2023 mit einem deutlichen Anstieg der Marketingkosten im Zusammenhang mit dem Beginn der Fußballsaison, was sich auf das EBITDA entsprechend auswirken wird. Über bet-at-home Der bet-at-home.com AG Konzern ist im Bereich Online-Sportwetten und Online-Gaming tätig. Mit 5,6 Millionen registrierten Kunden zählt das an der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Unternehmen mit seinen Tochtergesellschaften zu den erfolgreichsten Glücksspielanbietern der Europäischen Union. Der bet-at-home.com AG Konzern verfügt über Gesellschaften in Deutschland, Österreich, Malta und Gibraltar. Die verschiedenen über Malta gehaltenen Online-Sportwetten- und Online-Glücksspiellizenzen berechtigen den Konzern in den Absatzmärkten Deutschland sowie in einigen weiteren Ländern der Europäischen Union jeweils zur Veranstaltung und zum Vertrieb von Online-Sportwetten und Online-Casinos. bet-at-home ist für alle Konzerngesellschaften in Deutschland, Österreich und Malta nach ISO/IEC 27001:2013 zertifiziert. Seit 2009 ist die bet-at-home.com AG Teil der Betclic Everest SAS Group, einer führenden französischen Gruppe im Bereich Online-Sportwetten und Online-Gaming. Die FL Entertainment N.V. hält über die Betclic Everest SAS die Mehrheit der Aktien und der Stimmrechte an der bet-at-home.com AG. Der bet-at-home.com AG Konzern wird daher in die Konzernrechnungslegung der FL Entertainment N.V. einbezogen, die ihre Geschäftszahlen regelmäßig in zu den im Finanzkalender der FL Entertainment N.V. angegebenen Daten veröffentlicht. Kontakt Investor Relations +49 211 545 598 77 ir@bet-at-home.com www.bet-at-home.ag



