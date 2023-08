Emittent / Herausgeber: Pareto Securities AS / Schlagwort(e): Marktbericht

Pareto Securities festigt Marktführerschaft im ersten Halbjahr 2023



Frankfurt, 01. August 2023. Pareto Securities AS, eine internationale Investmentbank mit Stammsitz in Oslo und langjähriger Partner des Mittelstands in Skandinavien und Deutschland, konnte seine Führungsposition im Nordic High Yield Bond Markt im ersten Halbjahr 2023 erneut ausbauen. In den ersten sechs Monaten 2023 begleitete oder beriet Pareto bei 37 Fremdkapitaltransaktionen mit einem Gesamtvolumen von 3,7 Mrd. Euro.

Im ersten Halbjahr 2023 verzeichnete der Nordic High Yield Bond Markt einen deutlichen Aufschwung trotz anhaltend herausfordernder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen. Das Primärvolumen im Nordic Bond Segment konstatierte demnach einen Anstieg von 37 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In den ersten sechs Monaten 2023 wurden Nordic High Yield Bonds mit einem Volumen von 5,1 Mrd. Euro platziert, davon 3,3 Mrd. Euro im ersten Quartal 2023 und 1,8 Mrd. Euro im zweiten Quartal 2023. Bis inklusive Juli liegen die Primärvolumina in 2023 mit 6,0 Mrd. Euro bereits ungefähr auf gleicher Höhe wie im Gesamtjahr 2022.

Ein wichtigster Volumentreiber im Berichtszeitraum war der 750 Mio. EUR Nordic High Yield Bond für die Akquisitionsfinanzierung von Scan Global Logistics durch die Private-Equity-Gesellschaft CVC Partners, der von Pareto platziert wurde und bis dato die größte Transaktion im Nordic High Yield Bond Markt darstellt.

Nordic High Yield Bonds erwiesen sich auch für Emittenten außerhalb der nordischen Länder weiterhin als attraktives Finanzierungsinstrument und stellten im ersten Halbjahr 2023 insgesamt 30 % des Primärmarktvolumens dar. Vornehmlich vertreten war hierbei die DACH-Region mit sieben Primärmarkttransaktionen und einem Volumen von 0,7 Mrd. Euro. Dabei handelte es sich unter anderem um einen Nordic High Yield Bond mit einem Volumen von 225 Mio. Euro für den schwedisch-deutschen Spiele- und Werbesoftwarehersteller Media & Games Invest sowie um eine Anleihe mit einem Volumen von 200 Mio. Euro für die von Bregal Unternehmerkapital gehaltene Media Central zur Finanzierung der Übernahme von ShopFully. Weitere namhafte Transaktionen waren eine 150 Mio. Euro Anleihe für den Turnaround-Investor Mutares, eine 50 Mio. Euro Anleihe für das von Orlando Capital unterstützte Unternehmen Secop, eine 50 Mio. Euro Transaktion für die DEAG Deutsche Entertainment AG sowie eine 50 Mio. Euro Anleihe für Hörmann Industries. Pareto war an sechs dieser sieben Transaktionen beteiligt.

Auf dem deutschen Markt für Mittelstandsanleihen wurden im ersten Halbjahr 2023 lediglich fünf Primärtransaktionen mit einem Gesamtvolumen von 33 Mio. Euro abgeschlossen. Dies entspricht weniger als 1 % des Nordic High Yield Marktes in den ersten sechs Monaten 2023. Diese Entwicklung resultierte vorwiegend aus fehlenden Immobilientransaktionen, welche in den vergangenen Jahren einen Haupttreiber für deutsche Mittelstandsanleihen darstellten. Gleichzeitig konnte ein Wechsel traditioneller deutscher Mittelstandsanleihe-Emittenten in den Nordic High Yield Bond Markt, wie kürzlich die DEAG im zweiten Quartal 2023, verzeichnet werden. Ferner wirkte sich die angekündigte Auflösung des Deutschen Mittelstandsanleihe Fonds dämpfend auf die Nachfrageseite aus.



Lutz Weiler, CEO Pareto Securities Germany, kommentiert: "Nach einem positiven Jahresauftakt auf dem Nordic High Yield Markt, konnten wir eine kurzzeitige Eintrübung des Marktsentiments, nicht zuletzt bedingt durch die Auswirkungen der regionalen Bankenkrise in den USA und der erzwungenen Übernahme der Credit Suisse, feststellen. Trotz dieses herausfordernden Marktumfeldes ist es uns erneut eindrucksvoll gelungen, unseren Marktanteil weiter auszubauen. Das unterstreicht unsere Fähigkeiten bei der Strukturierung und Platzierung von Transaktionen, selbst in volatilen Märkten. Wir freuen uns, dass dies auch das jüngste Prospera-Ranking 2023 der nordischen DCM High Yield Manager bestätigt, in dem Pareto von den Emittenten auf Platz eins gewählt wurde. Zudem erkennen immer mehr Emittenten außerhalb der nordischen Länder die Attraktivität des Nordic Bond Formats, welches sich selbst in anspruchsvollen Marktphasen bewährt und gleichzeitig durch die wesentlichen Vorteile als adäquates Finanzierungsformat am Kapitalmarkt überzeugt."





Über Pareto Securities

Die 1986 gegründete Pareto Securities hat ihren Hauptsitz in Norwegen sowie Niederlassungen in Dänemark, Finnland, Schweden, Deutschland, Großbritannien, der Schweiz, den USA, Singapur und Australien. Pareto Securities verfügt über eine führende Position auf den nordischen Finanzmärkten und eine starke internationale Präsenz. Pareto Securities bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen an, darunter die Vermittlung von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren, Eigenkapital-, Fremdkapital- und Projektfinanzierungen sowie Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen sowie Umstrukturierungen.





Kontakt: Pressekontakt: Pareto Securities AS cometis AG Niederlassung Frankfurt Isabelle Trautmann Gräfstr. 97 Tel.: +49 (611) 20 58 55-43 60487 Frankfurt Fax: +49 (611) 20 58 55-66 Tel.: +49 (69) 58997-0 E-Mail: trautmann@cometis.de E-Mail: info@paretosec.com http://www.cometis.de http://www.paretosec.com

