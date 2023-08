EQS-News: Vortex Energy Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges

Vortex Energy schließt Erwerb einer zusätzlichen Mineralkonzession in Neufundland ab



01.08.2023 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Vortex Energy schließt Erwerb einer zusätzlichen Mineralkonzession in Neufundland ab

Mit dem Erwerb wird das Portfolio des Unternehmens in Neufundland und Labrador um eine zusätzliche Liegenschaft mit potenziellem Salzvorkommen ergänzt, wodurch sein Robinsons River-Salzprojekt auf insgesamt 942 abgesteckte Claims mit einer Fläche von 235 km2erweitert wird

1. August 2023

Vancouver, British Columbia - Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX | OTC: VTECF | FRA: AA3) ("Vortex" oder das "Unternehmen") freut sich, bekanntzugeben, dass es den bereits angekündigten Erwerb (die "Transaktion") einer weiteren Mineralkonzession an der nördlichen Grenze seiner Salzliegenschaft Robinsons River in Neufundland und Labrador (die "Mineralkonzession") von Galloper Gold Corp. ("Galloper") abgeschlossen hat.

Das Unternehmen hat in Zusammenhang mit dem Abschluss der Transaktion 162.800 C$ in bar gezahlt und 750.000 Stammaktien des Unternehmens ("Vortex-Aktien") an Galloper ausgegeben. Darüber hinaus hat das Unternehmen vorbehaltlich der Bedingungen der Kaufvereinbarung in Bezug auf die Transaktion zugestimmt, (i) weitere 1.000.000 Vortex-Aktien an Galloper auszugeben, falls das Unternehmen ein Bohrloch auf der Mineralkonzession abschließt, das eine Kernlänge von mindestens 300 m mit einem durchschnittlichen Gehalt von mindestens 90 % Natriumchlorid durchteuft, und (ii) weitere 3.000.000 Vortex-Aktien auszugeben und zusätzliche 1.000.000 C$ an Galloper zu zahlen, wenn das Unternehmen Salzkavernen auf dem Gebiet der Mineralkonzession auf kommerzieller Grundlage für die unterirdische Speicherung von Energie einsetzt (zusammen: die "Meilensteine").

Paul Sparkes, Chief Executive Officer des Unternehmens, gab dazu folgenden Kommentar ab: "Die Verbindung der Robinsons River-Salzliegenschaft mit der Mineralkonzession wird Synergieeffekte schaffen und wir sind überzeugt, dass dies das Explorationspotential der Robinsons River-Salzliegenschaft erhöhen wird. Wir freuen uns sehr, aufregende neue Explorationsgelegenheiten erschließen zu können, und konzentrieren uns darauf, weiterhin Fortschritte bei der Robinsons River-Salzliegenschaft zu machen."

Sämtliche gemäß der Transaktion ausgegebenen Vortex-Aktien unterliegen einer vertraglichen Treuhandvereinbarung mit einer Dauer von achtzehn Monaten. Während dieses Zeitraums können diese Vortex-Aktien (vorbehaltlich der üblichen Ausnahmen) nicht ohne die vorherige Zustimmung des Unternehmens gehandelt werden. Die gemäß der Transaktion ausgegebenen Vortex-Aktien werden in drei gleichen Tranchen aus der Treuhandvereinbarung freigegeben: Ein Drittel wird nach sechs Monaten, ein weiteres Drittel nach zwölf Monaten und das verbleibende Drittel nach achtzehn Monaten freigegeben. Zusätzlich unterliegen alle gemäß der Transaktion ausgegebenen Vortex-Aktien einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten gemäß den einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetzen. Galloper hat zudem den üblichen Klauseln über einen "ordnungsgemäßen Verkauf (orderly sale)" hinsichtlich des Verkaufs von an Galloper in Zusammenhang mit dem Erreichen der Meilensteine ausgegebenen Vortex-Aktien durch Galloper zugestimmt, gemäß denen Galloper verpflichtet ist, das Unternehmen vor dem beabsichtigten Verkauf solcher Vortex-Aktien zu benachrichtigen und dem Unternehmen Zeit einzuräumen, um einen Käufer für diese Vortex-Aktien zu organisieren.

Über Vortex Energy Corp.

Vortex Energy Corp. ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in Nordamerika gerichtet ist. Das Unternehmen entwickelt derzeit sein Salzprojekt Robinson River, das sich etwa 35 km Luftlinie südlich der Stadt Stephenville in der Provinz Neufundland und Labrador befindet und sich über 17.000 Hektar erstreckt, weiter. Durch die Nutzung des Salzprojekts Robinson River untersucht das Unternehmen auch die Entwicklung von Technologien zur effizienten Speicherung von grünem Wasserstoff in Salzkavernen. Vortex ist auch im Besitz des Fire Eye Project, das sich in der Wollaston Domain im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan befindet.

Im Namen des Vorstands

Paul Sparkes

Chief Executive Officer, Director

+1 (778) 819-0164

info@vortexenergycorp.com

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder künftige Leistungen. Die Verwendung eines der folgenden Wörter wie "könnte, "beabsichtigt, "erwartet", "glaubt", "wird", "plant", "schätzt" und vergleichbarer Ausdrücke und Erklärungen in Zusammenhang mit Angelegenheiten, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, dienen zur Identifizierung von zukunftsgerichteten Aussagen und basieren auf den derzeitigen Überzeugungen bzw. Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Resultats und des zeitlichen Ablaufs solcher künftigen Ereignisse.

Die vorliegende Pressemeldung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen, die sich u.a. auf die Auswirkungen der Transaktion des Unternehmens, einschließlich der Annahme, dass die Transaktion das Explorationspotential der Salzliegenschaft Robinsons River verbessern wird, und auf die Prospektivität der Mineralkonzession hinsichtlich Salz beziehen. Üblicherweise werden verschiedene Annahmen und Faktoren beim Ziehen von Schlussfolgerungen oder bei der Erstellung von Prognosen oder Vorhersagen in zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde gelegt, einschließlich der Annahme, dass der Erwerb der Mineralkonzession das Explorationspotential des Salzprojekts Robinsons River durch Ergänzung des Portfolios des Unternehmens um eine weitere Liegenschaft mit Salzmineralisierung verbessern wird. Obwohl diese zukunftsgerichteten Aussagen auf angemessenen Annahmen der Geschäftsleitung des Unternehmens beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Prognosen als richtig herausstellen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den künftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die durch die zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese Faktoren und Risiken beinhalten Folgendes: dass der Erwerb der Mineralkonzession nicht die erwarteten Vorteile für das Unternehmen mit sich bringt, einschließlich infolgedessen, dass die Mineralkonzession keine Salzmineralisierung zur Ergänzung derjenigen beim Robinsons River-Salzprojekt enthält; bei der Exploration und Entwicklung von Bergbauprojekten bestehende inhärente Risiken einschließlich der Risiken in Zusammenhang mit dem Erhalt der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen, Änderungen bei den Projektparametern oder Verzögerungen infolge von Planänderungen, inhärente Unwägbarkeiten beim Bergbau und das Risiko, dass die Ergebnisse der Exploration nicht der tatsächlichen geologischen Beschaffenheit oder Mineralisierung eines Projekts entsprechen; dass die geologische Beschaffenheit oder Mineralisierung von nahegelegenen Projekten nicht der geologischen Beschaffenheit oder Mineralisierung der Mineralkonzession entspricht; dass die Mineralexploration erfolglos bleibt oder nicht die vom Unternehmen erwarteten Ergebnisse erzielt und solche anderen Faktoren und Risiken, wie sie in unseren öffentlichen Dokumenten zur Offenlegung, die bei der SEDAR unter www.sedar.com eingereicht werden, identifiziert werden. Die in der vorliegenden Presserklärung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum derselben vorgenommen, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen infolge von neuen Informationen, künftigen Ereignissen oder anderen Faktoren zu aktualisieren oder zu ändern, sofern dies nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben wird. Aufgrund der in der vorliegenden Presserklärung enthaltenen Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht über Gebühr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die obigen Ausführungen gelten ausdrücklich für alle in dieser Erklärung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen.

Die kanadische Wertpapierbörse (Canadian Securities Exchange, CSE) hat die Inhalte dieser Pressemitteilung weder geprüft, genehmigt noch zurückgewiesen.?

