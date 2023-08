HEAT Shield und HEAT Visibility, powered by Isolation Core von Menlo Security, verhindert Angriffe auf Unternehmensnetzwerke und stellt umfangreiche, ausführbare Informationen für die Eindämmung sehr schwer zu bekämpfender Bedrohungen zur Verfügung

Menlo Security, Inc. ("Menlo Security"), ein Marktführer im Bereich der Browser-Sicherheit, kündigte heute die Einführung von HEAT Shield und HEAT Visibility an, der ersten Suite mit Bedrohungsschutzfähigkeiten in der Branche, die so konzipiert ist, dass sie sehr schwer zu erfassende Bedrohungen über den Internetbrowser erkennt und blockiert.

Menlo Security HEAT Shield erkennt und blockiert Phishing-Angriffe bevor sie in das Unternehmensnetzwerk vordringen können. Es nutzt neuartige KI-gestützte Techniken einschließlich Computervision in Verbindung mit einer URL-Risikoeinstufung und einer Analyse der Internetseiten-Elemente um in Echtzeit exakt zu bestimmen, ob der genutzte Link zu einer Phishing-Website führt, die dazu dient, die Berechtigungen des Nutzers zu entwenden. Parallel dazu führt HEAT Visibility eine kontinuierliche Analyse des Web-Datenverkehrs durch und wendet KI/ML-gestützte Klassifizierer an, die sehr schwer zu erfassende Angriffe erkennen. Dadurch werden zeitnah ausführbare Warnungen erzeugt, die die Sicherheitsteams in die Lage versetzen, die mittlere Erkennungszeit (MTTD) sowie die mittlere Reaktionszeit (MTTR) bei schwer zu erfassenden Bedrohungen, die auf Nutzer in Unternehmen abzielen, deutlich zu reduzieren.

"Schwer zu erfassende Bedrohungen nehmen zu, denn die Ausführenden werden bei der Durchführung von Phishing- und Malware-Angriffen immer geschickter", sagte Michael Urciuoli, Chief Information Officer von JPMorgan Chase Asset and Wealth Management. "Tools wie die Browsersicherheitslösung von Menlo Security mit dem integrierten HEAT Shield können bei der Bekämpfung von Cyber-Bedrohungsvektoren bei den führenden Finanzinstitutionen, Regierungen und Unternehmen der Welt helfen."

HEAT Shield und HEAT Visibility von Menlo Security stützen sich auf das cloud-basierte Isolation Core von Menlo Security, das jährlich über 400 Milliarden Internetsitzungen überwacht und analysiert. Häufig genutzte Sicherheitsinfrastrukturen wie Secure Web Gateways, Firewalls, Endpunktsicherheit und EDR-Lösungen erkennen Aktionen im Browser nicht und sind daher kaum in der Lage, internetbasierte Angriffe, beispielsweise schwer zu erfassende Bedrohungen, abzuwehren. HEAT Shield nutzt Isolation Core für die Umsetzung dynamischer Sicherheitsstrategien, die auf der Basis von Internetsitzungsvorfällen und -verhaltensweisen auf Nutzer angewandt werden, um zu verhindern, dass Angreifer Zugriff auf den Endpunkt erhalten. Einzelpersonen werden ohne jegliche Beeinträchtigung ihrer Nutzererfahrung vor potenziellen Bedrohungen geschützt.

"Wir wissen, dass wir unser Netzwerk vor aufkommenden Angriffen und Bedrohungen schützen müssen, die auf den Internetbrowser abzielen", sagte Greg Pastor, Director of Information Security für Remedi SeniorCare. "Wir erkennen sehr schwer zu erfassende Bedrohungen als besorgniserregende, immer häufiger angewandte Taktik der Akteure. Lösungen wie HEAT Shield können diese Angriffe dynamisch blockieren, sogar wenn sie zur Nullstunde stattfinden, und damit unsere Endpunkte sicher halten."

Ein HEAT Attack Dashboard ermöglicht es den Kunden, detaillierte Bedrohungsinformationen zu erhalten, die sie in ihre bestehenden SIEM- oder SOC-Plattformen integrieren können, während an das SOC-Team gesendete HEAT-Warnungen für eine Sichtbarkeit der Bedrohung in Echtzeit sorgen und damit die bestehenden Bedrohungsinformationsquellen erweitern und die Vorfallreaktionsfähigkeiten beschleunigen.

Nick Edwards, Vice President, Product Management bei Menlo Security, sagte: "Angreifer konzentrieren sich sehr stark auf den Internetbrowser. Dieser ist jetzt der neue Desktop, auf dem wir den größten Teil unseres Arbeitstages verbringen. Konventionelle Sicherheitsanbieter kämpfen den Kampf von gestern, indem Sie versuchen die Netzwerksicherheit in Endpunkt-Tools zu pressen, um die Nutzer sicher zu halten. Aber das funktioniert nicht. Die Fähigkeiten, die wir heute einführen, stellen einen wesentlichen Sprung nach vorne dar, hin zu unserer Mission, eine sichere, nahtlose Surferfahrung zu schaffen und dabei sicherzustellen, dass unsere Kunden das Internet sicher nutzen können."

Menlo Security isoliert jährlich mehr als vier Milliarden Dateien für viele der größten und sicherheitsbewusstesten Organisationen der Welt. Bedrohungsakteure verfeinern ihre Techniken täglich und entwickeln neue und innovative Möglichkeiten, um ihre Opfer über den Internet-Browser anzugreifen. Sie testen ihre Angriffe häufig mit gängigen Sicherheitstools bevor sie sie ausführen. "Ausgestattet mit diesem Wissen und nach einem Jahrzehnt der Entwicklung von branchenführenden Browser-Sicherheitsprodukten freuen wir uns, die branchenweit erste Suite mit Bedrohungsschutzfähigkeiten bereitstellen zu können, die so konzipiert ist, dass sie HEAT-Angriffe erkennt und blockiert", führte Edwards weiter aus.

Sowohl HEAT Shield als auch HEAT Visibility sind nun allgemein über das globale Netzwerk von Menlo Security verfügbar.

"Im Rahmen des Produkts HEAT Shield von Menlo Security können wir unseren Kunden, die täglich schwer zu erfassenden Bedrohungen ausgesetzt sind, zuverlässige, präventive Sicherheit bieten", sagte Jamie Gray, VP, Sales-East bei Tevora. "Angriffe über den Internet-Browser finden immer häufiger statt und werden immer raffinierter. Daher ist es ganz entscheidend, dass Unternehmen die Technologie haben, die sie unterstützt, anstatt sie abzulenken. HEAT Shield von Menlo Security wird für unsere Kunden einen echten Unterschied machen."

Über Menlo Security

Menlo Security schützt Organisationen durch die Eliminierung der Bedrohung durch Malware aus dem Internet, Dokumenten und E-Mails vor Cyberangriffen. Die patentierte, auf Isolierung basierende Cloud-Sicherheitsplattform passt sich an und bietet einen umfassenden Schutz für Unternahmen aller Größen, ohne dass eine Endpunkt-Software erforderlich ist oder die Nutzererfahrung beeinträchtigt wird. Menlo Security genießt das Vertrauen wichtiger weltweit agierender Firmen, auch einiger Fortune 500-Unternehmen, von acht der zehn größten globalen Finanzdienstleister und großen Regierungsinstitutionen. Das Unternehmen wird unterstützt von Vista Equity Partners, Neuberger Berman, General Catalyst, American Express Ventures, Ericsson Ventures, HSBC und JPMorgan Chase. Die Firmenzentrale von Menlo Security ist in Mountain View, Kalifornien. Weitere Informationen finden Sie auf www.menlosecurity.com.

