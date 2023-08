ISG Provider Lens-Studie stellt fest, dass die Unternehmen ihre Flexibilität und Agilität weiter erhöhen wollen. Gleichzeitig soll das Netzwerkmanagement einfacher werden.

Eine wachsende Zahl deutscher Unternehmen erwägt den Einsatz von Software Defined Networks (SD), um sowohl die Komplexität als auch die Risiken zu senken, die mit dem Wechsel auf Single- oder Multi-Cloud-Umgebungen verbunden sind. Zu diesem Schluss kommt eine Studie, die die Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), ein führendes, weltweit tätiges Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment, heute vorgelegt hat.

Die Studie "2023 ISG Provider Lens Software Defined Solutions and Services report for Germany zeigt, dass SDN-Lösungen sowohl als Managed Service als auch als Co-Managed Service verfügbar sind, was die Gesamtkosten und das Implementierungsrisiko reduziert. Mit SD-Netzwerken sind Unternehmen in der Lage, die Nutzererfahrungen zu verbessern, indem sie schnell und nahtlos auf Kundenwünsche reagieren und bei Bedarf rasch neue Dienste anbieten, so die ISG-Studie weiter. Darüber hinaus kann der Einsatz von SD-Netzwerken die Sicherheit in allen Netzwerken, einschließlich Cloud-basierter Netzwerke, erhöhen, so ISG.

"Mehr und mehr Unternehmen hierzulande sehen SD-WAN als wichtigen Schritt, um umfassende Secure-Access-Service-Edge-Lösungen (SASE) aufzubauen", sagt Andreas Fahr, Partner und Geschäftsführer von ISG in der DACH-Region. "SASE ist der Punkt, an dem Unternehmensnetzwerke und Sicherheit konvergieren."

Der Studie zufolge liegt Deutschland bei der Akzeptanz vollständig gemanagter Dienste hinter den USA und dem asiatisch-pazifischen Raum zurück. Viele deutsche Unternehmen bevorzugen nach wie vor eine eigene Lösung, bei der das gesamte Netzwerk vom Unternehmen verwaltet wird, oder man präferiert eine Co-Management-Lösung, bei der der Netzwerk- und Sicherheitsbetrieb zwischen dem Anbieter und dem Unternehmen aufgeteilt wird. Doch ungeachtet dessen, ob es sich um gemanagte oder gemeinsam verwaltete Lösungen handelt, nimmt die Einführung von SD-Netzwerken und SASE in Deutschland inzwischen Fahrt auf, so ISG weiter.

Die ISG-Studie zeigt weiterhin, dass dem leistungsstarken deutschen Mittelstandssektor bei der Einführung von SD-WAN eine Vorreiterrolle zukommt. Viele der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) hierzulande verfügen über eine verteilte Belegschaft und verlassen sie sich daher bei der Kommunikation und Zusammenarbeit auf Cloud-basierte Lösungen. Der ISG-Studie zufolge werden SD-Netzwerke von diesen Unternehmen als grundlegend gesehen, um zukunftssichere Cloud-basierte Unternehmensnetzwerke aufbauen und die Implementierung fortschrittlicher Sicherheitsinfrastrukturen, einschließlich vollständiger SASE- oder Security Service Edge (SSE)-Implementierungen, vorantreiben zu können.

"Für Unternehmen, die die Vorteile der Digitalisierung nutzen wollen, sind SD-Netzwerke unverzichtbar", sagt Jan Erik Aase, Partner und Global Leader, ISG Provider Lens Research. "Sie sind die Ausgangsbasis für eine Vielzahl von Innovationen, wie zum Beispiel Intent-Based Networks, intelligente Edge-Lösungen, SASE sowie Lösungen, die Künstliche Intelligenz und Machine Learning nutzen."

Darüber hinaus untersucht die Studie auch den Einsatz von Security Service Edge (SSE). Dabei handelt es sich um entwicklungsstarke Klasse von Cloud-basierten Sicherheitstools, darunter Cloud Access Security Broker (CASB), sichere Web-Gateways, Firewall-as-a-Service (FWaaS) und Zero-Trust Network Access (ZTNA).

Die Studie "2023 ISG Provider Lens Software Defined Solutions and Services report for Germany" bewertet die Fähigkeiten von 39 Anbietern in fünf Marktsegmenten. Dies sind "Managed SD-WAN", "SDN Transformation Services (Consulting Implementation)", "Enterprise Networks Technology and Service Suppliers", "Edge Technologies and Services", sowie "SASE Solutions and Services".

Die Studie stuft die Deutsche Telekom in allen fünf Marktsegmenten als "Leader" ein. Computacenter, Orange Business, Vodafone und Wipro erhalten diese Einstufung in je vier Segmenten. Accenture, CANCOM und Extreme Networks sind "Leader" in je drei Marktsegmenten, Axians, BT, Colt, Tech Mahindra und Verizon in je zwei Segmenten sowie Damovo, GTT, Logicalis, NTT und Riedel Networks in je einem.

Zudem werden Aruba und DXC Technology in je einem Marktsegment als "Rising Star" bezeichnet. Nach Definition von ISG handelt es sich dabei um Unternehmen mit vielversprechendem Portfolio und hohem Zukunftspotenzial.

Bearbeitete Versionen der Studie stehen bei Axians, Cancom, Computacenter, GTT Communications, Orange Business und Riedel Networks zum Download bereit.

Die Studie "2023 ISG Provider Lens Software Defined Solutions and Services report for Germany" ist für Abonnenten und Einzelkäufer auf dieser Webseite erhältlich.

Über ISG Provider Lens

Die Studienreihe ISG Provider Lens Quadrant ist der einzige Anbietervergleich seiner Art, der empirische, datengetriebene Forschungs- und Marktanalysen mit praxisbasierten Erfahrungen und Beobachtungen des global agierenden Beratungsteams von ISG kombiniert. Unternehmen erhalten eine Fülle detaillierter Daten und Marktanalysen, die ihnen die Auswahl geeigneter Sourcing-Partner erleichtern. ISG-Berater wiederum nutzen die Berichte, um ihre eigenen Marktkenntnisse zu überprüfen und ISG-Geschäftskunden zu beraten. Die Studie untersucht derzeit weltweit operierende Anbieter, vor allem in Europa sowie in den USA, Kanada, Brasilien, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Benelux, Deutschland, der Schweiz, Skandinavien, Australien und Singapur/Malaysia. Weitere Märkte werden in Zukunft hinzukommen. Weitere Informationen zur ISG Provider Lens-Marktforschung bietet diese Webseite.

Eine begleitende Studienreihe, die ISG Provider Lens Archetype Reports, bewertet als erste ihrer Art Anbieter aus der Sicht bestimmter Kundensegmente.

Über Information Services Group (ISG)

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) ist ein führendes, globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment. Als zuverlässiger Geschäftspartner für über 800 Kunden, darunter mehr als 75 der 100 weltweit grössten Unternehmen, unterstützt ISG Unternehmen, öffentliche Organisationen sowie Service- und Technologie-Anbieter dabei, Operational Excellence und schnelleres Wachstum zu erzielen. Der Fokus des Unternehmens liegt auf Services im Kontext der digitalen Transformation, inklusive Automatisierung, Cloud und Daten-Analytik, Sourcing-Beratung, Managed Governance und Risk Services, Services für den Netzwerk-Betreibergesellschaften, Design von Technologie-Strategie und -Betrieb, Change-Management sowie Marktforschung und Analysen in den Bereichen neuer Technologien. 2006 gegründet, beschäftigt ISG mit Sitz in Stamford, Connecticut, über 1.300 digitalaffine Experten und ist in mehr als 20 Ländern tätig. Das globale Team von ISG ist bekannt für sein innovatives Denken, seine geschätzte Stimme im Markt, tiefgehende Branchen- und Technologie-Expertise sowie weltweit führende Marktforschungs- und Analyse-Ressourcen, die auf den umfangreichsten Marktdaten der Branche basieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.isg-one.com.

