Berlin (ots) -Am 11. und 12. September 2023 findet das 2. Fachgespräch "Sicher mit PSA!" des Fachbereichs Persönliche Schutzausrüstungen der DGUV im Tagungszentrum des IAG in Dresden statt. Neben der Auswahl und Benutzung von Persönlichen Schutzausrüstungen stehen Neu- und Weiterentwicklungen bei Produkten und im Regelwerk sowie die Unterweisung der Beschäftigten im Mittelpunkt der zweitägigen Veranstaltung.Wo technische und organisatorische Maßnahmen keinen ausreichenden Schutz bieten (können), ist der Einsatz von Persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) oft unverzichtbar, um die Beschäftigten bei ihrer Arbeit wirksam zu schützen. Moderne PSA bieten inzwischen einen sehr hohen Tragekomfort und sind von Alltagsprodukten optisch oft kaum zu unterscheiden. Das zugehörige Vorschriften- und Regelwerk sowie die Normung werden kontinuierlich weiterentwickelt, um einen bestmöglichen Schutz der Beschäftigten jederzeit zu gewährleisten.Das Fachgespräch richtet sich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unfallversicherungsträger sowie Institutionen, Behörden, Unternehmen, Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Sifa), Sicherheitsbeauftragte, Betriebsärzte und Betriebsärztinnen sowie an Herstellerfirmen und an den Fachhandel. Ziel ist es, über aktuelle Entwicklungen zu informieren und alle Akteure im betrieblichen Arbeitsschutz im fachlichen Dialog zu vernetzen. Unter dem Motto "Sicher mit PSA!" werden in Fachvorträgen Präventionsschwerpunkte sowie neue Entwicklungen bei Produkten, im Regelwerk und in der Benutzung von PSA erläutert. Die Unterweisung zu PSA und Kombinationen von PSA werden anhand praktischer Beispiele dargestellt.In einer Podiumsdiskussion wird das Thema "Sicher mit PSA - vor welchen Herausforderungen stehen wir?" aufgegriffen.Zusätzlich werden Expertinnen und Experten aus dem Fachbereich PSA in einer Ausstellung zu aktuellen Themen zu PSA für Fragen zur Verfügung stehen.Anmeldeschluss für das Fachgespräch ist der 25. August 2023.Weitere Informationen:Hinweise und Informationen zur Veranstaltung (https://www.dguv.de/fb-psa/veranstaltungen/index.jsp)Anmeldeformular (https://www.dguv.de/medien/fb-psa/de/veranstaltungen/dguv-fachgespraech-sept-2023/anmeldeformular.pdf) (PDF-Datei)Hintergrund - die BG BAUDie BG BAU ist eine der großen Berufsgenossenschaften in Deutschland. Als Trägerin der gesetzlichen Unfallversicherung für die Bauwirtschaft und für baunahe Dienstleistungen betreut die BG BAU mehr als drei Millionen Versicherte, rund 584.000 Betriebe und ca. 60.000 private Bauvorhaben. Im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags fördert die BG BAU Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten zu vermeiden. Kommt es dennoch zu Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, bietet die BG BAU umfassende medizinische Betreuung und Rehabilitation mit allen geeigneten Mitteln. Zudem sorgt sie für die Wiedereingliederung der Betroffenen in das berufliche und soziale Leben und leistet finanzielle Entschädigung. Weitere Informationen unter www.bgbau.de.