BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeswirtschaftsministerium und die Europäische Kommission haben nach Ministeriumsangaben wichtige Fortschritte in ihren Gesprächen über die geplanten Beihilfen für Wasserstoffkraftwerke in Deutschland erzielt. Damit seien die Leitplanken abgesteckt, innerhalb derer sich die staatlichen Förderprogramme bewegen müssen, um dem europäischen Beihilfe- und Energierecht zu entsprechen. Eine Entscheidung über die Beihilfen selbst sei nicht getroffen worden, wohl aber sei ein gemeinsames Verständnis für das weitere Vorgehen erzielt worden.

Wasserstoff ist ein zentraler Baustein im Vorhaben der Regierung, die Stromversorgung im Jahr 2035 nahezu klimaneutral zu machen und damit nahezu vollständig auf Basis erneuerbarer Energien und erneuerbarer Brennstoffe.

"In intensiven und sehr konstruktiven Gesprächen mit der Europäischen Kommission haben wir wichtige Fortschritte bei den Rahmenbedingungen für zukünftige Wasserstoffkraftwerke erzielt und damit die nun folgende Konsultationsphase gut und effizient vorbereitet", sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). "Die Dekarbonisierung des Stromsektors ist ein wichtiger und zentraler Aspekt für alle anderen Branchen."

Das erzielte Verständnis zwischen der Regierung und Brüssel umfasst laut Ministerium zentrale Komponenten und Rahmenbedingungen für die zukünftigen Maßnahmen. Als nächste Verfahrensschritte folgen die Ende Sommer beginnende Konsultationsphase und ein förmliches Beihilfeverfahren, so das Ministerium.

Die Bundesregierung will 8,8 Gigawatt an neuen Kraftwerken ausschreiben, die von Beginn an mit Wasserstoff betrieben werden sollen. Bis 2035 sollen bis zu 15 Gigawatt an Wasserstoffkraftwerken ausgeschrieben werden, die vorübergehend mit Erdgas betrieben werden können, bis sie an das Wasserstoffnetz angeschlossen sind, maximal jedoch bis 2035.

Von diesen 15 Gigawatt will die Regierung in einem ersten Schritt 10 Gigawatt bis 2026 ausschreiben und dann eine Evaluierung vornehmen, bevor die verbleibenden 5 Gigawatt ausgeschrieben werden können.

Laut Wirtschaftsministerium war die Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses mit der EU-Kommission wichtig, um die Konsultation möglichst effizient vorzubereiten und erste Fragen zur formalen Bewertung der staatlichen Beihilfe frühzeitig zu klären. In der nach der Sommerpause beginnenden Konsultationsphase werde es dann vor allem darum gehen, den betroffenen Akteuren, d.h. den betroffenen Verbänden sowie den Herstellern und Betreibern von Kraftwerken, Infrastrukturen und Elektrolyseuren die Möglichkeit zu geben, sich zu den Auswirkungen auf den Wettbewerb und zur Erforderlichkeit, Beihilfefähigkeit und Angemessenheit der Maßnahmen zu äußern.

August 01, 2023 04:06 ET (08:06 GMT)

