Am kommenden Donnerstag ist es so weit. Der E-Commerce- und Cloud-Gigant Amazon bringt seine Quartalszahlen für das zweite Quartal. Besonders für Trader könnte es dann spannend werden. Nach dem jüngsten Run der Aktie steht sie nun an einem entscheidenden Bereich. Auf diese Marken kommt es jetzt an.Am 3. August nach US-Börsenschluss stehen die Quartalszahlen an. Im Schnitt erwarten die Analysten für das zweite Quartal einen Umsatz von 132 Milliarden Dollar und ein EBITDA von 21 Milliarden. Bei der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...