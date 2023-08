DAX pausiert. Redcare Pharmacy und Teamviewer überzeugen

Richard Pfadenhauer,

Gestern markierte der DAX® mit 16.528 Punkten ein neues Allzeithoch. Allerdings wird die Luft auf diesem Niveau extrem dünn und es fehlen neue Impulse. Die bisher veröffentichten Quartalszahlen können sich zwar mehrheitlich sehen lassen. Euphorie lösten sie jedoch nicht aus. In der zweiten Wochenhälfte werden zahlreiche Tech-Unternehmen wie Amazon, Apple und Infineon Zahlen vorlegen. Möglicherweise können sie den Märkten neue Impulse geben. Derweil stützen die nachlassenden Zins- und Inflationssorgen die Märkte.

Unter den Einzelwerten fielen zu Handelsbeginn die Aktien von Bayer, Daimler Truck, Redcare Phamacy und Teamviewer. Die Bayer-Aktie setzte im frühen Handel den Erholungskus fort und nimmt Kurs auf die 200-Tage-Durchschnittslinie. Bei Daimler Truck zeigten sich Investoren enttäuscht, dass der Nutzfahrzeughersteller trotz starker Q2-Zahlen die Jahresprognose nicht erhöhte. Redcare Pharmacy schraubte die Jahresziele nach oben. Teamviewer musste im abgelaufenen Quartal zwar einen Margenrückgang hinnehmen. Dennoch hält das Management an den Jahresprognosen fest.

Für weitere Inspirationen könnte sich der Blick ins neue kostenlose onemarkets Magazin lohnen. Dort erklärt Chef-Anlagestratege der UniCredit Philip Gisdakis im Interview wieso Aktienmärkte trotz Rekorde weiterhin interessant sind. Zudem lesen Sie wie sie sich die aktuell hohen Zinsen sichern können und worin der besondere Charme von Multi-Asset-Anlagen besteht.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 16.460/16.510/16.530/16.700 Punkte

Unterstützungsmarken: 16.020/16.260/16.210/16.270/16.325 Punkte

Der DAX® setzte den gestern Nachmittag eingeschlagenen Konsolidierungskurs im frühen Handel nahtlos fort und setzte auf der Unterstützungsmarke bei 16.325 Punkten auf. Kippt der Index unter die 61,8%-Retracementlinie droht eine Fortsetzung der Konsolidierung bis 16.210 Punkte (38,2%-Retracementlinie). Das aktuell bullishe Bild dürfte dies denoch nicht trüben. Ein Stimmungsumschwung zeigt sich frühestens unterhalb von 16.000 Punkten. Bis dahin besteht die Chance auf eine Einstellung des Allzeithochs oder gar eine Aufwärtsbewegung bis 16.700 Punkte.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 06.07.2023 -01.08.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 02.08.2018 - 01.08.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Der Volatilitätsindex für den DAX®, der VDAX® new notierte heute morgen bei 15,3. Damit liegt die Kennzahl deutlich unter dem langfristigen Durchschnitt. Niedrige Volatilitäten sorgen für vergleichsweise geringe Prämien bei Optionsscheinen. Sowohl Call-Optionsscheine für Spekulationen auf weiter steigende Kurse als auch Put-Optionsscheine zur Absicherung von Positionen sind gemessen am Aufgeld derzeit günstig. Hebelprodukte wie Optionsscheine bieten allerdings aufgrund ihrer Hebelwirkung nicht nur hohe Gewinnchancen. Sie bergen jedoch auch entsprechende Verlustrisiken, wenn sich der Basiswert in die entgegengesetzte Richtung entwickelt.

Vom Marktumfeld niedriger Volatilitäten und höherer Zinsen profitieren auch Reverse-Bonus-Zertifikate. Sie eignen sich vor allem für Anleger, die nur noch ein begrenztes Kurspotenzial nach oben sehen. Vergleichbar mit klassischen Bonus-Zertifikaten sind auch diese Wertpapiere mit einer Barriere und einem Bonuslevel ausgestattet. Allerdings liegt die Barriere über dem Bonuslevel. Darüberhinaus wurde ein Reverselevel fixiert. Bei dem unten angegeben Reverse-Bonus-Zertifkat mit Laufzeit bis Dezember 2023 wurde die Barriere bei 18.500 Punkten, das Bonuslevel bei 11.000 und das Reverse-Level bei 22.000 Punkten festgelegt. Notiert der DAX® bis zum finalen Beobachtungstag stets unterhalb von 18.000 Punkten, erhält der Anleger den maximalen Rückzahlungsbetrag von 120 Euro. Dieser ergibt sich aus: (Reverse-Level-Bonus-Level)*Bezugsverhältnis. In diesem Fall: (22.000 - 11.000)*0,01 = 110 EUR. Wird die Barriere verletzt, droht ein Verlust.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC3RWU 78,96* 18.000 11.000 22.000 15.03.2024 DAX® HC3RWX 81,90* 18.500 12.200 22.000 15.03.2024

*max. Rückzahlung 110 EUR; **max. Rückzahlung 98 EUR; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 01.08.2023; 10:50 Uhr

Call-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC0XQ7 6,19 16.500 12.12.2023 DAX® HC0XQ2 9,55 16.000 12.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 01.08.2023; 10:50 Uhr

Put-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC1KXS 4,22 16.000 12.12.2023 DAX® HC37PA 8,43 17.000 12.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 01.08.2023; 10:50 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Reverse Bonus-Zertifikaten und Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

