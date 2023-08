Die Commerzbank konnte vergangene Woche solide Ergebnisse beim Bankenstresstest in der Eurozone vorweisen. Im Vergleich zu 2021 hat man sich verbessert. Diese Woche am Freitag werden die Quartalszahlen präsentiert. Risikofaktoren sind dabei die polnische Tochter mBank und auch der Konjunkturausblick in Deutschland.

