Die Wall Street verdrehe angesichts der Auswahl an Kandidaten für das künftige US-Präsidentenamt die Augen, so Sandra Navidi, CEO von BeyondGlobal. Biden, DeSantis, Trump, Dimon - wen wünscht sich die US-Börse?

Es laufe am Ende wohl auf ein Duell zwischen Joe Biden und Donald Trump hinaus, wobei die US-Banker und -Analysten lieber keinen von beiden hätten, so Navidi weiter. Auf wen die Wall Street bei den anstehenden US-Wahlen 2024 insgeheim setze und welche Kandidaturen so gut wie aussichtlos erscheinen, verrät sie im Interview.

Moderator: Martin Kerscher, Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion