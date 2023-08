NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW nach Anhebung der Jahresprognosen auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. "Verwirrend und negativ", lautete am Dienstag ein erstes Fazit des Analysten Philippe Houchois. Im zweiten Quartal habe die Marge im Autogeschäft mit 9,2 Prozent seine Schätzung von 10 Prozent verfehlt. Negativ wertete der Experte auch die Prognose für den Free Cashflow; sie deute auf den Aufbau von Lagerbeständen hin. Zudem habe es zum chinesischen Absatzmarkt keine Aussagen gegeben./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2023 / 04:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2023 / 04:24 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005190003

Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken