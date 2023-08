DJ Lufthansa vereinbart mit HCS Lieferung von SAF ab 2026

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Lufthansa-Group hat mit dem Chemieunternehmen HCS eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit bei der Produktion und Lieferung von nachhaltigem Flugtreibstoff unterzeichnet. Ab Anfang 2026 könnte die HCS Group den Airline-Konzern mit "Sustainable Aviation Fuel (SAF)" beliefern, teilte Lufthansa mit. Das SAF aus biogenen Reststoffen der Land- und Forstwirtschaft werde am HCS-Produktionsstandort in Speyer hergestellt, der von der Marke Haltermann Carless betrieben wird und logistisch günstig in der Nähe des Frankfurter Drehkreuzes der Lufthansa Group liege. Die Produktion soll 2026 mit einem Volumen von 60.000 Tonnen pro Jahr starten.

