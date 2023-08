DJ Habeck: Sind beim Ausbau der Erneuerbaren schneller als gedacht

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat sich zufrieden gezeigt mit den Fortschritten beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Deutschland habe im ersten Halbjahr fast den Zubau von 2022 erreicht. Daher werde man 2023 mehr Zubau erzielen als 2022 und auch im kommenden Jahr werde man ein Wachstum sehen. "Ehrlicherweise sind wir weitergekommen und schneller vorangekommen, als man sich das am Anfang der Legislaturperiode vorstellen konnte. Wir sind natürlich lange nicht am Ziel. Aber wir sehen einen deutlichen Schub beim Ausbau der erneuerbaren Energien", sagte Habeck auf einer Pressekonferenz in Hamburg. Bei den Solaranlagen sei dies ganz deutlich zu sehen.

Bei Offshore-Windkraftanlagen gebe es einen festen Zeitplan, der Deutschland "mit großer Sicherheit" im Jahr 2030 auf eine Verdreifachung oder Vervierfachung der Windanlagen auf See bringen werde. Auch bei den Onshore-Windkraftanlagen zögen die Genehmigungen und der Zubau "deutlich" an. Dies sei noch ein wenig verzögert gegenüber dem Solarausbau, daher müsse man bei den Windkraftanlagen an Land "noch weiter hart" dran arbeiten. "Also es geht wirklich auch bei Onshore nach vorne und auch die Leistungsfähigkeit der Erneuerbaren ist ganz gut", sagte Habeck.

Bis 2030 soll 80 Prozent des Stromverbrauchs aus Erneuerbaren kommen

Deutschland will bis 2030 sollen mindestens 80 Prozent des Stromverbrauchs in Deutschland aus erneuerbaren Energien generieren. Das bedeutet fast eine Verdoppelung des Anteils am Gesamtstromverbrauch. In den vergangenen Monaten habe Deutschland meist über 50 Prozent seines Stromverbrauchs aus erneuerbaren Quellen bezogen, sagte Habeck. Es sei aber klar, dass Deutschland in Zukunft steuerbare Kraftwerke bauen müsse, die die Stromnachfrage in Zeiten decken, wenn die Erzeugung von Wind und Sonne nicht ausreichen. Dazu gehören etwa Wasserstoffkraftwerke, sagte Habeck.

Er hatte zuvor erklärt, dass sein Ministerium mit der Europäischen Kommission eine Verständigung auf "Leitplanken" für eine geplante deutsche Beihilfen für den Bau neuer Wasserstoff- und Gaskraftwerken erzielt haben. Damit seien aber die Beihilfen selbst noch nicht genehmigt worden, sagte Habeck.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 01, 2023 05:50 ET (09:50 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.