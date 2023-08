Pressemitteilung der Pareto Securities AS:

Pareto Securities festigt Marktführerschaft im ersten Halbjahr 2023

Pareto Securities AS, eine internationale Investmentbank mit Stammsitz in Oslo und langjähriger Partner des Mittelstands in Skandinavien und Deutschland, konnte seine Führungsposition im Nordic High Yield Bond Markt im ersten Halbjahr 2023 erneut ausbauen. In den ersten sechs Monaten 2023 begleitete oder beriet Pareto bei 37 Fremdkapitaltransaktionen mit einem Gesamtvolumen von 3,7 Mrd. Euro.

Im ersten Halbjahr 2023 verzeichnete der Nordic High Yield Bond Markt einen deutlichen Aufschwung trotz anhaltend herausfordernder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen. Das Primärvolumen im Nordic Bond Segment konstatierte demnach einen Anstieg von 37 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In den ersten sechs Monaten 2023 wurden Nordic High Yield Bonds ...

